Wie gründet man eine Regenbogenfamilie?

Heute, 08:29h, noch kein Kommentar

Das lesbische Paar Eva (Oona Chaplin) und Kat (Natalia Tena) führen auf ihrem Londoner Hausboot ein unbeschwertes Leben abseits aller Zwänge. Bis Eva, angestachelt durch ihre Mutter Germaine (Geraldine Chaplin), Kat eines Tages ein Ultimatum stellt: Sie will ein Kind – jetzt!



Pro-Fun hat "Anker der Liebe" mit deutschen Untertiteln fürs Heimkino veröffentlicht

Kat ist sofort klar, dass das unweigerlich das Ende ihres alternativen Lebensstils bedeuten würde, in dem sie sich mit Eva gerade so häuslich eingerichtet hat. Da gibt es für Kat nur eines: Widerstand! Doch als Kats bester Freund Roger (David Verdaguer) überraschend aus Barcelona zu Besuch kommt, ergibt es sich wie zufällig, dass die drei – gegen Kats Bedenken – die Idee eines gemeinsamen Babys durchspielen. Und siehe da, schließlich sagt auch Kat Ja zum Nachwuchs mit Hilfe einer Samenspende.



Doch wie sieht eine queere Familienplanung, wie eine Zukunft aus mit drei Eltern? Auf dem engen Hausboot treffen ganz unterschiedliche Erwartungen an Intimität und Verantwortung aufeinander, die erst einmal gemeistert werden müssen…



"Anker der Liebe" ist ein berührender, intelligenter, auch lustiger und vor allem glaubwürdiger Film über die Freuden und Leiden bei der Gründung einer Regenbogenfamilie. Pro-Fun hat die gelungene Dramödie von Carlos Marques-Marcet jetzt mit deutschen Untertiteln fürs Heimkino veröffentlicht. (cw/pm)

Direktlink | Offizieller deutscher Trailer

Infos zum Film



Anker der Liebe. Originaltitel: Anchor and Hope. Tragikomödie. Spanien, Großbritannien 2017-2018. Regie: Carlos Marques-Marcet. Darsteller. Oona Chaplin, Natalia Tena, Geraldine Chaplin, Charlotte Atkinson, Trevor White, David Verdaguer, Meghan Treadway. Laufzeit: 113. Minuten. Sprache: englisch-spanische Originalfassung. Untertitel: Deutsch, Niederländisch, Englisch (optional). FSK 12. Pro-Fun Media