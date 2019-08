Wieder Vandalismus am Magnus-Hirschfeld-Ufer

So sehen die Gedenktafeln nach dem Akt des Vandalismus aus (Bild: LSVD Berlin-Brandenburg / Jörg Steinert)

Die beiden Berliner Gedenktafeln, die an die erste homosexuelle Emanzipationsbewegung erinnern, sind erneut beschädigt worden. Wie der Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg am Dienstag bekannt gab, wurden auf den am Magnus-Hirschfeld-Ufer gelegenen Porträtbildern die Augen von Anita Augspurg (1857-1943), Karl Heinrich Ulrichs (1825-1895) und Dr. Magnus Hirschfeld (1868-1935) ausgekratzt und ausgebrannt. Zudem wurden die Münder von Augspurg und Hirschfeld entstellt.



LSVD-Landesgeschäftsführer Jörg Steinert stellte bei der Polizei Anzeige gegen Unbekannt. "Dieser Hass ist unfassbar", so kommentierte der Verband die Sachbeschädigung auf Facebook.

Bereits mehrfach Augen ausgekratzt

Die 2011 eingerichteten Gedenktafeln wurden bereits mehrfach beschädigt. Bereits im Sommer 2017 und im Herbst 2018 kratzten Unbekannte die Augen auf den Fotos aus (queer.de berichtete).



Auch das von den Gedenktafeln nur 20 Minuten Fußweg entfernte Berliner Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen ist in den letzten Wochen mehrfach Opfer von Vandalismus geworden. Erst am Wochenende beschmierten unbekannte Vandalen das Sichtfenster mit Farbe (queer.de berichtete).



Immer wieder gibt es angesichts dieser offensichtlich homophob motivierten Taten eine Debatte, ob die Gedenkstätten mit Videokameras überwacht werden sollen, um dem Vandalismus Einhalt zu gebieten. Angesichts der neuen Tat weist der LSVD Berlin-Brandenburg darauf hin, dass sich vergangenes Jahr 76 Prozent seiner Mitglieder im Rahmen einer Befragung für eine Videoüberwachung von Gedenk- und Erinnerungsorten ausgesprochen haben (queer.de berichtete). (dk)