SchwuZ Berlin sucht technische Aushilfe

Du bist Veranstaltungstechniker_in oder DJ/Musiker_in mit ausgeprägtem Interesse für Tontechnik? Du suchst nach einem Nebenjob?



Wir suchen eine



technische Aushilfe im Abendeinsatz



auf Mini-Job-Basis mit dem Schwerpunkt auf DJ- und Tontechnik.



Dein Aufgabenfeld umfasst die Durchführung unserer Abendveranstaltungen, das bedeutet: Du betreust unsere Djs und Künstler_innen, überprüfst die Lautstärke auf unseren Tanzflächen, hilfst beim Anschluss von DJ Equipment oder baust ein DJ Setup um. Nach einer Einarbeitung in unsere Livetontechnik und unser Digitalpult kannst Du ebenfalls Live- und Dragshows technisch begleiten oder assistierst der Tontechniker_in.



Als queerer Club in Neukölln mit einer Konzertbühne und drei Tanzflächen bieten wir unseren Gästen über 260 Veranstaltungen im Jahr. Der Großteil davon sind Partys mit abwechslungsreichem Musikprogramm, aber aber auch Dragshows, Konzerte und Einmietungen oder Podiumsdiskussionen gehören zu unserem Betrieb dazu. Für unser Team von über 90 Mitarbeitenden suchen wir Menschen, die unsere Auffassung von Lebensvielfalt und selbstbewussten Identitäten teilen, unabhängig von ihrem kulturellen und sozialen Hintergrund oder ihrer aktuellen Lebenssituation.

HAUPTAUFGABEN:

• Betreuung von DJs und Künstler_innen während unser Veranstaltungen

• Tontechnik für Live- und Dragshows nach Einarbeitung

• Technische Bereitschaft



ANFORDERUNGEN:

• Teamfähigkeit und absolute Verlässlichkeit

• Offene, freundliche und direkte Kommunikationsweise, auch in Stresssituationen

• Begeisterung und Neugierde für Technik

• Verständnis von Tontechnik und Livemischpulten

• Die Bereitschaft, auch am Wochenende – 'wenn andere feiern'- arbeiten zu wollen

• Deutsch- und Englischkenntnisse erforderlich



WAS WIR DIR BIETEN:

• Anstellung in geringfügiger Beschäftigung (Mini-Job, bis 450 Euro)

• Einarbeitung in Livetontechnik, Analog- und Digital, Mikrofonierung, Monitor-Mix, etc.

• Steuerfreier Nachtzuschlag

• Getränkebons

• Arbeit in einem engagierten und offenen Team

• Teilnahme an Schulungen



PROZEDERE:

• Bewerbungsfrist: 15. September 2019

• Bewerbung mit Lebenslauf per Mail

• Möglicher Beginn: Oktober 2019



KONTAKT:

SchwuZ Kulturveranstaltungs GmbH

Mahlower Str. 26

12049 Berlin-Neukölln

Bewerbung mit Lebenslauf per Mail als PDF an

Ansprechperson: Gisela Sommer

JOB OFFER

Your are an event technician or a DJ/musician with a strong interest in sound equipment? You're looking for a part-time job?



We're looking for a technical assistant with the main focus on DJ and sound equipment. Your task will be to carry out our night time events, meaning you'll take care of our Djs and artists, check the volume on the dancefloor and help with connecting equipment or change a DJ setup. After a training in live sound and our digital sound desk you will carry out live and drag shows or assist the sound engineer.



As a queer club in Neukölln with one concert stage and three dancefloors we are hosting over 260 events every year. Most of them being partys with a diverse music program, some of them are drag shows, concerts, third-party events or discussions. For our team of over 90 members we're looking for people who share our values of diversity and self-confident identities, regardless of their cultural and social background or their current life situation.



MAIN TASKS:

• Artist care during our events

• Live mixing of small shows after training

• Technical stand-by



REQUIREMENTS:

• Team spirit and reliability

• Open, friendly and direct way of communicating, especially in stressful situations

• Open-mindness and enthusiasm for technical challanges

• Basic knowledge of live sound equipment and mixers

• Willingness to work on weekends (when others may be partying)

• German and Englisch language skills necessary



WE OFFER:

• Mini-Job (part-time job earning up to 450 Euro per month)

• Immidiate training in operation of live sound desks, analogue and digital, microphones, monitor mixes, etc. as well as further trainings with different topics in the future

• Tax free night bonus

• Drink tickets

• The opportunity to work with a very dedicated and open team



PROCEDURE:

• Application deadline: September 15th 2019

• Apply via Email with CV/Resume

• Job starts: October 2019



CONTACT:

SchwuZ Kulturveranstaltungs GmbH

Mahlower Str. 26

12049 Berlin-Neukölln

Application with CV/Resume in PDF format to:

Contact: Gisela Sommer