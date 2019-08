Checkpoint BLN sucht Praxiskoordination Empfang

Heute, 17:16h, noch kein Kommentar

Die Schwulenberatung Berlin sucht für ihr Kooperationsprojekt "Checkpoint BLN" eine*n



Praxiskoordination Empfang



in Teilzeit (30 Std/W).



Im Rahmen der Fast Track City Initiative Berlins ist ein niedrigschwelliger Checkpoint entstanden für schwule, bisexuelle und andere Männer, die Sex mit Männern haben sowie für trans* und inter*Personen mit/ohne Drogenkonsum, mit ohne Migrations-/Fluchterfahrung.



Der Checkpoint BLN ist ein Kooperationsprojekt u.a. von Berliner Aids-Hilfe, Schwulenberatung Berlin, niedergelassenen Ärzten in der HIV Versorgung und dem Auguste-Viktoria-Klinikum. Neben psychosozialer Beratung, Test auf HIV/STI/Hepatitiden, Impfungen wird auch die medizinische Behandlung von sexuell übertragbaren Infektionen sowie PrEP und PEP an aktuell 5 Tagen/Woche angeboten.



Ihre Aufgaben u.a.:

• Praxisorganisation (z. B. Terminmanagement, Beschwerde- und Fehlermanagement)

• Schnittstelle des Empfangs zu den diensthabenden Ärzt*innen und Apotheken

• Einarbeitung neuer Empfangskolleg*innen

• Einarbeitung teilnehmender Ärzt*innen in die technisch-organisatorischen Abläufe inklusive Praxissoftware

• Erstellung von Dienstplan für Empfangskräfte

• Regelmäßige Analyse der Abläufe und Mitwirkung an der stetigen Weiterentwicklung

• Vertretung des Bereichs Anmeldung/Empfang im Notfall

• Dokumentation der Arbeit



Voraussetzungen:

• Gute Kommunikationsfähigkeiten (mit Team, Nutzer*innen und Ärzt*innen)

• hohe Sozialkompetenz und ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit

• eigenverantwortliche, systematische und effiziente Arbeitsweise

• gute Kenntnisse in Office-Anwendungen

• schnelle Aufnahmefähigkeit in der Anwendung neuer Programme/Software

• Sprachkenntnisse in Deutsch (C1 oder höher) und Englisch (B2 oder höher)

• teamfähig, engagiert und flexibel

• LSBTI* Lebensweltkenntnisse



Erwünscht:

• Kenntnisse von Arztpraxissoftware

• Gute und aktuelle Kenntnisse zu HIV, STI, Hepatitiden, Drogenkonsum

• Gute Kenntnisse der psychosozialen und medizinischen Berliner Versorgungsstrukturen

• Sprachkenntnisse in weiteren Sprachen

• Interkulturelle/Diversity-Kompetenz



Aussagekräftige Bewerbungen

bis 04.09.2019 (Posteingang) mit Kennwort A3/2019/13

- per E-Mail an oder

- per Post an Schwulenberatung Berlin, Niebuhrstraße 59/60, 10629 Berlin.



Bewerbungen von HIV-positiven Menschen und/oder Menschen mit Migrationserfahrung sind herzlich willkommen. Bei Fragen bitte ebenfalls eine E-Mail schicken an: .