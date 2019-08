Drei Männer wegen versuchten Mordes an schwulem Teenager angeklagt

Eine Absperrung nach dem versuchten Mord in Tel Aviv

Drei arabisch-israelische Männer aus Nordisrael sind am Sonntag in Tel Aviv nach einer homophob motivierten Gewalttat gegen einen 16-jährigen Schwulen wegen versuchten Mordes angeklagt worden. Bei der Tat hatte es sich offenbar um den Versuch eines sogenannten "Ehrenmordes" aus Ablehnung der Homosexualität des Teenagers gehandelt. Zwei der Täter, ein 23- und ein 27-Jähriger, waren Brüder des Opfers; sie wurden von einem 24-jährigen Bekannten unterstützt, der beschuldigt wird, die Tat mitgeplant zu haben.



Der 16-Jährige war Ende Juli vor einer Notunterkunft und Beratungsstelle für queere Jugendliche in Tel Aviv am helllichten Tag niedergestochen worden (queer.de berichtete). Er wurde lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert, ist aber inzwischen auf dem Weg der Besserung. Vier Tage nach der Tat stellten sich die beiden Brüder der Polizei und wurden verhaftet (queer.de berichtete).

Brüder prügelten 16-Jährigen bewusstlos

Laut der Anklageschrift hatten die beiden älteren Brüder herausgefunden, dass der 16-Jährige in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung war. Sie drohten ihm mit Ermordung, sollte er diese Beziehung nicht beenden. Demnach hätten die Brüder den Jugendlichen wiederholt zusammengeschlagen, um ihn zum Gehorsam zu bewegen – in mindestens einem Fall soll der 16-Jährige als Folge der Attacke bewusstlos geworden sein. Schließlich konnte er nach Tel Aviv fliehen und zog dort in die queere Notunterkunft. Daraufhin hätten die drei Angeklagten beschlossen, den Jugendlichen mit einer Messerattacke zu töten.



Der Begriff "Ehrenmord" bezeichnet die Tötung eines Mitglieds aus der Familie des Täters als Strafe für eine vermeintliche Verletzung der familieninternen Verhaltensregeln durch das Opfer. Meist sind Frauen von dieser archaischen Praxis betroffen, aber immer wieder gibt es auch Berichte über "Ehrenmorde" wegen Homosexualität. Diese Art der Bestrafung kommt vor allem in islamischen Ländern vor, aber wird bis heute auch unter Nicht-Muslimen in Indien, Lateinamerika und anderen Regionen verzeichnet. (dk)