MDR tritt "Charta der Vielfalt" bei

MDR-Intendantin Karola Wille hat am Mittwoch in Leipzig die Beitrittsurkunde zur "Charta der Vielfalt" unterzeichnet. Damit bekennt sich die nach der Anzahl der Beschäftigten fünftgrößte ARD-Anstalt als Arbeitgeber zu einer vielfältigen Unternehmenskultur und Einstellungspolitik.



"Als öffentlich-rechtlicher Sender ist es unser Anspruch, Angebote für die ganze Gesellschaft zu schaffen und damit möglichst viele Menschen anzusprechen. Weil die Gesellschaft immer vielfältiger wird, wollen wir darauf reagieren, und zwar nicht nur als Medienhaus mit unserem Programm, sondern auch als Arbeitgeber mit einem klaren Bekenntnis zur Vielfalt", begründet MDR-Intendantin Karola Wille den Beitritt zur Charta.



Um diesen Anspruch realistisch umsetzen zu können, solle sich die Vielfalt der Gesellschaft auch in der Belegschaft der Rundfunkanstalt widerspiegeln, unter den Menschen, die täglich Informationen für die Öffentlichkeit zusammenstellen und präsentieren. Begleitend zum Beitritt zur Charta gründet der Sender ein eigenes "Netzwerk für mehr Vielfalt im MDR", um konkrete Ideen für den Berufsalltag zu entwickeln und aktiv zu fördern.

Der MDR ist die Landesrundfunkanstalt für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Der Sender betreibt das deutschlandweit nach Einschaltquoten beliebteste Dritte Fernsehprogramm sowie ein Dutzend Radiosender.



Die "Charta der Vielfalt" ist eine 2006 ins Leben gerufene Arbeitgeberinitiative zur Förderung von Vielfalt in Unternehmen und Institutionen. Ziele sind ein von Vorurteilen freies Arbeitsumfeld und Wertschätzung der Mitarbeiter unabhängig von Geschlecht, geschlechtlicher Identität, Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter, sexueller Orientierung und Identität. Bisher haben zirka 3.000 deutsche Unternehmen und Organisationen unterschrieben, darunter auch der SWR, WDR und NDR und das ZDF sowie zahlreiche Produktionsfirmen aus dem Bereich Film. Auch der Deutsche Fußballbund und die Bundeswehr sind bereits vor Jahren der Charta beigetreten. (pm/cw)