Frankreich: Erneut Spielunterbrechung wegen Homophobie

Eines der Transparente im Allianz Riviera in Nizza am Mittwoch (Bild: STOP HOMOPHOBIE / facebook

Heute, 10:35h,

In der französischen Ligue 1 hat am Mittwochabend erneut ein Schiedrichter ein Spiel wegen homofeindlicher Sprechchöre unterbrochen. In der 28. Minute stoppte Clément Turpin das südfranzösische Derby zwischen OGC Nizza und Olympique Marseille, nachdem Fans trotz zweier vorheriger Aufforderungen des Stadionsprechers weiter homophobe Sprechchöre von sich gaben.



Nizza-Ultras sangen etwa, dass Menschen aus Marseille "Schwuchteln" seien. In den Rängen gab es zudem zwei homofeindliche Transparente: Eines warf der Liga vor, mit mehr umzäunten Tribünenbereichen "mehr schwule Stadien" zu schaffen. Ein anderes bezog sich auf die Übernahme von Nizza durch den Milliardär Jim Ratcliffe, Gründer und Vorstand des Chemieunternehmens Ineos: "Willkommen in der Gruppe Ineos. In Nizza lieben wir auch die Schwuchteln." Die Begriff "Pedale" und "Gay" waren dabei in Regenbogenfarben auf die Banner gezeichnet worden.



Die Chöre gingen auch weiter, nachdem Turpin, der zwischenzeitlich mit Spielabbruch drohte, die Teams in die Kabinen geschickt hatte. Zuvor hatten Nizza-Spieler vergeblich versucht, auf die Fans einzureden.

Drei Unterbrechungen an einem Spieltag

Das Spiel in Nizza gehörte als Nachzügler zum dritten Spieltag, es war wegen des hohen Polizeibedarfes für den G7-Gipfel in Biarritz vom Wochenende auf Mittwoch verlegt worden. An dem Wochenende waren bereits zwei weitere Spiele der höchsten französischen Liga wegen homophober Sprechchöre unterbrochen worden (queer.de berichtete).



Am Samstag wurde das Spiel Stade Brest gegen Stade Reims für einige Minuten gestoppt, am Sonntag das Spiel zwischen AS Monaco und Olympique Nîmes. Es handelte sich um die ersten entsprechenden Handlungen in der Ligue 1, nachdem in der Vorwoche – als Premiere im französischen Profißuball – bereits das Zweitligaspiel zwischen AS Nancy und FC Le Mans wegen homophober Sprechhöre unterbrochen wurde (queer.de berichtete).

Historische Bestrafung für Nancy

Vor Beginn dieser Saison waren die Schiedsrichter angewiesen worden, Homophobie auf den Rängen ebenso zu bestrafen wie bereits in den letzten Jahren Rassimus. Die Vorfälle können auch zu Strafen für Vereine und Fans führen. Am Mittwochabend tagte die Disziplinarkommission der Liga zu Spielen in beiden Ligen bis zum vorletzten Spieltag. Wegen diskriminierender Gesänge in ganzen drei Spielen wurde die AS Nancy-Lorraine bestraft.



Medien führten die Sanktionierung vor allem auf den homophoben Gesang im Spiel gegen den FC Le Mans zurück; es war der einzige Spielabbruch in den drei Spielen. Die Bestrafung: Die gesamte Fan-Tribüne, von der die Gesänge kamen, muss bei einem noch zu benennenden Heimspiel unbesetzt bleiben. Die zu schließende Piantoni-Trübune umfasst eine ganze Stadion-Seite hinter einem Tor. Der Club kann noch Einspruch gegen die Entscheidung einlegen, die die erste ihrer Art aufgrund von Homophobie ist.



Une tribune de Nancy suspendue un match après des chants homophobes https://t.co/wvS9Q7ckkX 20 Minutes (@20Minutes) August 29, 2019 Twitter / 20Minutes

Frankreichs Sportministerin Roxana Maracineanu und die Staatssekretärin für Gleichstellung, Marlène Schiappa, hatten den Spielabbruch nach dem Spiel gelobt und danach immer weiter das neue konsequente Vorgehen gegen Homophobie im Fußball verteidigt, das ein großes Problem in den Mittelpunkt rücke. Das Vorgehen schürte in sozialen Netzwerken und auf den Rängen zugleich zusätzliche Homophobie und Trotzreaktionen. (nb)