Jürgen Domian kehrt ins Fernsehen zurück

Domian bei seiner früheren Arbeit (Bild: WDR)

Von Norbert Blech

Heute, 19:56h

Jürgen Domian kommt auf die TV-Bildschirme zurück. Ab dem 8. November werde er sich jeden Freitag im November neuen Geschichten öffnen – "live und ohne Tabus", teilte der WDR am Donnerstag mit. Über die neue Sendung im WDR Fernsehen will der Sender am kommenden Mittwoch informieren. Produziert werde die neue Sendung von Wolfgang Link, Managing Director von Unique Media Entertainment, so der Kölner Sender in einer knappen Mitteilung unter dem Titel "Domian live", mutmaßlicher Titel der neuen Reihe.



Domian hatte seit 1995 21 Jahre lang eine nach ihm benannte Nacht-Sendung moderiert und sich im Dezember 2016 von seinem Publikum verabschiedet. In dem Format, das im WDR Fernsehen und im Jugendradio Einslive lief, konnten ihn Menschen anrufen und von ihren Sorgen erzählen. Das Ende seiner Sendung, die zuletzt vier Mal pro Woche um 1 Uhr morgens ausgestrahlt wurde, hatte Domian schon geraume Zeit vorher angekündigt, weil er keine Lust mehr auf Nachtarbeit habe (queer.de berichtete).



Gute Nachrichten für alle Anhänger des gepflegten Nighttalks: @domian kommt zurück. Mehr Details gibts am kommenden Mittwoch. Wir freuen uns auf euch Jürgen Domian (@domian) August 29, 2019 Twitter / domian | Nach über zwei Jahren Ruhe meldete sich am Donnerstag der Twitter-Account der "Domian"-Sendung zurück

Der 61-Jährige veröffentlichte mehrere Bücher, darunter eines mit Hella von Sinnen, die er bereits aus seiner Gymnasialzeit in Gummersbach kannte. Später war er oft in der gemeinsamen WG von Hella von Sinnen und Dirk Back zu Gast und gehörte mit ihnen zu frühen Vertretern einer selbstbewussten queeren Szene.

Domian ist bisexuell, erklärte aber 2013, dass er häufig das Label "schwul" genutzt habe, um nicht in der Szene anzuecken: "Inzwischen sag ich meistens: Ich bin schwul. Dann ist Ruhe. Ich habe so oft erlebt, von Schwulen angegriffen zu werden, weil ich angeblich nicht zu meiner Sexualität stehe, wenn ich mich als bi bezeichne. Also in Gottes Namen, dann bin ich halt – schwul", so Domian damals. Er rief Bisexuelle auf, sich mehr in der Öffentlichkeit zu zeigen (queer.de berichtete). (cw/dpa)