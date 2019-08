Eurovision 2020 in Rotterdam

Der ESC zieht in die größte Hafenstadt Europas

Nach Tel Aviv in diesem Jahr zieht der Eurovision Song Contest 2020 nach Rotterdam: Der Gesangswettbewerb wird demnach in der Veranstaltungshalle Ahoy Rotterdam abgehalten, die bis zu 16.000 Menschen Platz bietet. Damit setzte sich die Hafenstadt im Südwesten des Landes gegen Maastricht durch, nachdem die weiteren Bewerber Arnhem, 's-Hertogenbosch und Utrecht zuvor ausgeschieden waren. Andere Städte wie Amsterdam hatten Bewerbungen überlegt, aber nicht eingereicht.



Zugleich wurde am Freitag der Termin des Contests bekannt und bestätigt: Die beiden Semi-Finals sind demnach für den 12. und 14. Mai vorgesehen, das Finale am 16. Mai. Deutschland hat bereits seine Teilnahme bestätigt und plant ein ähnliches Vorentscheidsverfahren wie in den letzten beiden Jahren. Tickets für die Shows wird es im späteren Jahresverlauf geben. Hotelplätze in Rotterdam sind knapp, so dass auch umliegende Städte von dem Wettbewerb profitieren werden.

Rotterdam sei eine Stadt, in der "unterschiedlich zu sein keinen Unterschied macht", sagte Vorjahressieger Duncan Lawrence in einem zweiminütigen Video zur Vorstellung der Stadt, das gegen Mittag auf NPO1 ausgestrahlt wurde. Weitere Details will das niederländische Fernsehen am Nachmittag auf einer Pressekonferenz bekannt geben. Die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten NPO, AVROTROS und NOS stellen sich gemeinsam der großen Aufgabe und haben bereits erfahrene Regisseure und Produzenten aus den eigenen Häusern bekannt gegeben, die die Shows stemmen sollen.





"Rotterdam hat auf fantastisch Art Begeisterung und Engagement gezeigt und verfügt über die richtigen Voraussetzungen, um im kommenden Mai Delegationen aus über 40 Ländern willkommen zu heißen", sagte Jon Ola Sand, der Executive Supervisor der Show bei der European Broadcasting Union, gegenüber eurovision.tv. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Rotterdam und NPO, NOS und AVROTROS bei einem unglaublich hochmodernen Eurovision Song Contest im nächsten Jahr in einer großartigen Stadt."

Die Niederlande hatten den Contest bislang fünf Mal gewonnen und fünf Mal ausgetragen: 1958 aus Hilversum, 1970 aus Amsterdam und 1976 sowie zuletzt 1980 aus Den Haag. Rotterdam hatte sich unter dem Slogan "Rotterdam for Real" um die Austragung beworben.

Direktlink | Das Bewerbungsvideo von Rotterdam

NPO-Direktorin Shula Rijxman sagte, man freue sich auf die Austragung des Wettbewerbs, der im ganzen Land beliebt sei und nun als Showcase für das ganze Land diene. "Als unternehmerische und kreative Stadt passt Rotterdam perfekt zu dieser Veranstaltung." Man bedanke sich bei Maastricht und werde die Stadt in die weiteren Planungen einbeziehen. Rottderdam ist die größte Hafenstadt Europas. Die in den 70ern errichtete Ahoy Arena greift diese Geschichte der 645.000-Einwohner-Stadt in ihrem mehrfach ausgezeichneten Design auf.

Die Niederlande dürfen den 65. Eurovision Song Contest austragen, nachdem Duncan Laurence den Wettbewerb in diesem Jahr mit dem Song "Arcade" gewonnen hatte. Der bisexuelle Sänger erreichte damit in den Niederlanden Platz 1 der Single-Charts, in Deutschland Platz 26. (nb)