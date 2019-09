Schwules Pinguin-Paar verliert sein Ei

Heute, 09:44h, noch kein Kommentar

Kurz nach der aufsehenerregenden Geburt zweier Pandas im Berliner Zoo hat eine andere "Nachwuchshoffnung" ein jähes Ende genommen. "Unser gleichgeschlechtliches Königspinguin-Paar hat die Brut seines Ei's [sic!] beendet. Am 2. September ist das Ei aufgeplatzt und war leider nicht befruchtet", twitterte der Berliner Tierpark am Donnerstagabend. Dazu war ein Bild zweier Königspinguine zu sehen. "Sicherlich werden die Beiden in Zukunft erneut die Möglichkeit bekommen, Eltern zu werden."



Die beiden zehn Jahre alten Pinguine Skipper und Ping, die erst im April aus dem Hamburger Tierpark Hagenbeck nach Berlin gezogen waren, hatten sich gemeinsam um das Ei einer Artgenossin gekümmert und es auch vor anderen Pinguinen geschützt (queer.de berichtete).

Bruterfolge in anderen Zoos

"Gleichgeschlechtliche Pinguin-Paare gibt es auch im natürlichen Lebensraum", erklärte Zoo-Sprecher Maximilian Jäger. Das sei im Tierreich nicht ungewöhnlich. In anderen Zoos gebe es ebenfalls Männer-Paare, auch bei Pinguinen – letztes Jahr gründete sich etwa eine Regenbogenfamilie im Zoo von Sydney (queer.de berichtete).



Dass die beiden watschelnden Vogelmännchen in Berlin Eltern werden möchten, hatten sie schon früher signalisiert. "Sie haben versucht, Fische und Steine auszubrüten", berichtete Jäger. Das echte Ei haben Pfleger Skipper und Ping Mitte Juli angeboten, weil die einzige Pinguin-Dame in der sechsköpfigen Gruppe in den vergangenen Jahren keinen Erfolg bei der Brut hatte. Die beiden Männchen begannen sofort mit der Arbeit. In anderen Zoos hätten homosexuelle Pinguine bereits Bruterfolge gehabt, so der Sprecher. (dpa/cw)