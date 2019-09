Berliner Szenearzt unter Verdacht des sexuellen Missbrauchs

Emmanuel Huybrechts / flickr) Der Prozess gegen Heiko J. beginnt am 2. April 2020 vor dem Amtsgericht Berlin-Tiergarte (Bild:

Ein Berliner Arzt steht ab April 2020 wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs junger Männer vor Gericht. Der bekannte Allgemeinmediziner und HIV-Spezialist Dr. Heiko J. soll laut der Anklage zwischen August 2011 und Mai 2013 an fünf männlichen Patienten sexuelle Handlungen vorgenommen haben.



Dem Angeklagten wird vorgeworfen, er habe dabei ein Beratungs-, Behandlungs- und Betreuungsverhältnis ausgenutzt, wie eine Gerichtssprecherin gegenüber dpa sagte. Am Freitag berichteten darüber erstmals Buzzfeed News und Vice.

Dutzende Männer können betroffen sein

Die beiden Medien wissen nach eigenen Angaben "von mehr als 30 Personen, die von Übergriffen und sexualisierter Gewalt durch den Arzt berichten". In der ausführlichen Recherche heißt es wörtlich: "Analuntersuchungen und Prostatamassagen ohne ersichtlichen Grund. Masturbation. Sich nackt ausziehen müssen. Versuchter Oralverkehr. Kussversuche. Das ist nur ein Bruchteil der mutmaßlichen Übergriffe, die der bekannte Berliner Allgemeinmediziner und HIV-Arzt Dr. Heiko J. an seinen Patienten verübt haben soll – und das offenbar seit zwei Jahrzehnten."



Der Prozess gegen J. beginnt am 2. April 2020 vor dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft waren langwierig und mündeten in die Anklageschrift vom 4. Februar 2016. Dass es bis zum Prozessbeginn jetzt so lange dauerte, lag laut dem Gericht daran, dass "die Sache sehr umfangreich und streitig" sei. Das Gericht setzte elf Termine für den Prozess fest. (cw/dpa)