Gera: Regenbogenfahne vom Rathausturm geklaut

In der thüringischen Stadt Gera gibt es Widerstand gegen die von der Stadt am Montag am Rathausturm angebrachte Regenbogenfahne. Wie der CSD Gera am Donnerstag auf seiner Facebook-Seite mitteilte, wurde die anlässlich der CSD-Aktionswochen angebrachte, acht Meter breite Flagge von Unbekannten enfernt und durch eine Deutschlandfahne ersetzt. Auch in der Einwohnerfragestunde vor der Stadtratssitzung habe es Kritik an dem Bekenntnis der Stadt zu Vielfalt gegeben, berichtete die "Ostthüringer Zeitung".

Die Pride-Veranstalter hingen noch am Donnerstagabend eine neue Regenbogenflagge neben die Deutschlandfahne. "Wir sind sehr bestürzt, da die Entfernung für uns ein deutliches Statement ist", schrieben sie auf Facebook. "Versteht uns nicht falsch, wir haben nichts gegen die Deutschlandfahne – ganz im Gegenteil – wir werben dafür, dass wir gemeinsam in unserem Land zusammenhalten und jedem Menschen mit dem nötigen Respekt entgegengetreten."



Die Stadt selbst zeigte sich weniger kompromisslos und nahm am Freitag die Deutschlandfahne wieder ab. Das Austauschen der Flaggen sei ohne Kenntnis und Erlaubnis der Verwaltung erfolgt, hieß es zur Begründung aus dem Rathaus.



Die CSD-Aktionswochen in Gera haben am 2. September begonnen. Höhepunkt ist das Straßenfest und die Parade am Samstag, den 14. September. Eröffnung ist um 14 Uhr auf Geras Neuer Mitte, die Demo startet gegen 15 Uhr. (cw)