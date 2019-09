"Wir wollen Soldaten in Uniform auf dem CSD"

Von Dietrich Dettmann

Heute, 10:08h,

Was genau macht der AHsAB e.V., und wofür setzt ihr euch bei der Bundeswehr ein?



Wir sind die Interessenvertretung der homo- und bisexuellen sowie trans- und intergeschlechtlichen Soldat*innen und zivilen Mitarbeiter*innen der Bundeswehr. Wir setzen uns für Gleichberechtigung ein, knüpfen Kontakte zu militärischen sowie zivilen Führungskräften, um Diskriminierung entgegenzuwirken, und wir sind Anlaufstelle für alle queeren Bundeswehrangehörigen. Wir fordern die Weiterentwicklung des bisherigen Beteiligungssystems zu einem ganzheitlichen Diversity-Management, in dem die unterschiedlichen Beauftragten und Ansprechstellen innerhalb der Bundeswehr zusammengeführt werden.



Inwieweit hatte der Paragraf 175 Auswirkungen auf Soldaten in der Bundeswehr? Was bedeutet etwa die kürzliche Rehabilitierung für ehemalige Bundeswehrangehörige, die wegen ihrer Homosexualität unehrenhaft entlassen wurden?



Auf Grundlage dieses Paragrafen, aber auch ohne strafrechtlicher Verurteilung, wurden noch bis zum Jahre 2000 homosexuelle Soldaten entlassen, nicht als Berufssoldaten übernommen oder als Zeitsoldaten nicht weiterverpflichtet. Betroffene wurden nicht befördert, durften nicht in der Ausbildung oder als Führungskraft Verantwortung übernehmen. Die Rehabilitierung der Geschädigten nach Paragraf 175 StGB hat keine Auswirkungen auf benachteiligte Soldaten. Der AHsAB e.V. setzt sich dafür ein, dass alle benachteiligten Soldaten rehabilitiert bzw. entschädigt werden.



Jens Marschner ist Mitglied des Vorstandes des AHsAB e.V. (Bild: privat)

Sind bei der Überarbeitung des Wehrrechts die Themen Diversity und Antidiskriminierung ausreichend berücksichtigt? Wo hakt es am meisten, auch im praktischen Alltag?



Ausgerichtet an unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung muss das Wehrrecht den Besonderheiten des Soldatenberufes gerecht werden. Dies darf den Diversity-Gedanken nicht ausschließen. Inwieweit dies jetzt Berücksichtigung findet, kann durch uns derzeit nicht bewertet werden. In diesen Themen ist der AHsAB e.V. aktuell nicht eingebunden. Im Alltag fehlt es Betroffenen an transparenten Strukturen und kompetenten Ansprechpartnern. Wir könnten mit unseren Mitgliedern als Teil des psychosozialen Netzwerkes hier vor Ort sowohl Betroffenen wie auch den Führungskräften durch Information und Unterstützung zur Seite stehen.



Stichwort Diversity Management. Welche Strukturen wurden hier geschaffen? Sind die eurer Meinung nach ausreichend?



Es wurde im Verteidigungsministerium beispielsweise das Stabselement Chancengerechtigkeit um die Elemente Vielfalt und Inklusion erweitert. Auch am Zentrum für Innere Führung werden die Strukturen derzeit angepasst. Diese Schritte sind richtig, und wir begrüßen sie ausdrücklich, jedoch reichen diese Maßnahmen nicht aus, um Diversity zum allgemeinen Selbstverständnis werden zu lassen. Der nächste Schritt muss in die Truppe – bis in die unterste Ebene – gegangen werden. Eine Neuorganisation von Personalvertretungen, welche die Säulen von Diversity widerspiegeln, ist aus unserer Sicht überfällig.



Niederländische Soldaten dürfen beim Amsterdamer Canal Pride in Uniform mitlaufen. In Deutschland hat man noch keinen Soldaten bei den CSD-Demos gesehen. Warum ist das so? Wollt ihr das ändern?



Soldat*innen ist es untersagt, in Uniform an Demonstrationen und politischen Veranstaltungen teilzunehmen. Damit ist eine Teilnahme an der Demonstration im Rahmen eines CSD ausgeschlossen. Das wollen wir ändern! Bei diesen Demos geht es um das Eintreten für Menschenrechte – der gleiche Grund, warum Soldat*innen in Auslandseinsätze und Missionen entsandt werden.



Das Interview erschien zuerst in der September-Ausgabe des NRW-Magazins "Fresh" (Ausgabe als PDF).