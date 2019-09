Kreuzberg: Schwulem mit Faust und Flasche gegen Kopf geschlagen

Dieter Titz / flickr) Der homophobe Angriff ereignete sich in der Nähe vom Kottbusser Tor (Bild:

Heute, 13:14h,

Unbekannte beleidigten und griffen in der Nacht zu Sonntag ein schwules Paar in Berlin-Kreuzberg an. Die beiden 25 und 29 Jahre alten Männer waren laut Polizeibericht vom Sonntag auf dem Gehweg der Admiralstraße zu einem Restaurant unterwegs. Vor dem Grillhaus trafen sie kurz nach Mitternacht auf drei Unbekannte, die das Paar sofort homophob beleidigten.



Die beiden Männer versuchten, Abstand zu den Pöblern zu bekommen, und liefen weiter. Die unbekannten Männer folgten dem Paar jedoch und attackierten es. Einer der Angreifer schlug dem 25-Jährigen mit der Faust gegen den Kopf. Dieser stürzte dadurch zu Boden, wo er getreten wurde. Beim Versuch zu fliehen, schlug einer der Täter dem Mann eine Flasche gegen den Kopf. Anschließend flüchteten die Schläger.



Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Dessen 29-jähriger Lebensgefährte blieb unverletzt. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat, wie bei Hasskriminalität üblich, die Ermittlungen übernommen. Nähere Angaben zu den Angreifern wurden im Polizeibericht nicht gemacht.

Gemeldete Hasskriminalität nimmt zu

Die Berliner Polizei macht mögliche Hassverbrechen aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität gezielt in Polizeimeldungen publik und meldet diese daher vergleichsweise häufig der Öffentlichkeit. Erst am Freitag hatte sie über eine homophobe Beleidigung von zwei Männern in der Wilhelmstraße berichtet (queer.de berichtete). Am Samstag meldete die Hauptstadt-Polizei die homophobe Beleidigung einer trans Frau in der U-Bahnlinie 7 (queer.de berichtete).



Das queere Antigewaltprojekt Maneo gab im Mai bekannt, dass sich die Zahl der gemeldeten Übergriffe aus Hass auf LGBTI in der Hauptstadt binnen eines Jahres um 18 Prozent erhöht habe (queer.de berichtete). Die Polizei und die Staatsanwaltschaft in Berlin haben eigene Ansprechpartner für LGBTI. (pm/cw)