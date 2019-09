Von Dennis Klein

Das Nachrichtenportal "Zeit Online" veröffentlicht anlässlich des 70-jährigen Bestehens des Deutschen Bundestages das Programm "Darüber spricht der Bundestag". Darin werden alle Reden im Hohen Haus aus Bonn und Berlin grafisch analysierbar gemacht. Jeder kann damit sehen, welche Worte in einem bestimmten Zeitrahmen besonders populär waren – und welche nicht.



Deutlich sichtbar ist dabei, dass Homosexualität bis Anfang der Achtzigerjahre des 20. Jahrhunderts kaum Erwähnung fand. Worte wie "Homosexualität" oder "Homosexuelle" wurden etwa in sehr begrenztem Ausmaß um 1970 ausgesprochen, also zu dem Zeitpunkt, als der Bundestag den Paragrafen 175 entschärfte und Homosexualität nur noch in bestimmten Fällen als Straftat einschätzte. Richtig los mit dem Thema ging es aber erst ab 1983 – zu diesem Zeitpunkt zogen die Grünen erstmals in den Deutschen Bundestag ein.

Begriffe wie Schwule und Lesben waren sogar bis 1987 verpönt, wie folgendes Diagramm zeigt:

Dass "Lesben" häufiger erwähnt wird als "Schwule", hängt teilweise mit der deutschen Grammatik und der Art der Suche zusammen. Das häufigste Wort in diesem Zusammenhang ist somit nicht "Schwule" sondern "Schwulen".

Interessant ist auch das Wort "Lebenspartnerschaft". Es kam 1998 erstmals auf, als Rot-Grün unter Bundeskanzler Gerhard Schröder das Ruder übernahm. Am meisten wurde darüber 2013 diskutiert, also wenige Jahre vor der Gleichstellung von Schwulen und Lesben im Ehe-Recht.

Das Wort "Gender", das insbesondere AfD-Politiker in Pöbellaune versetzt, wird übrigens schon seit den späten Neunzigerjahren häufiger verwendet. Seit der Bundestagswahl 2017 gab es aber einen großen Anstieg – vor allem dank AfD-Bekundungen.

AfD bringt Nazi-Vokabular zurück in den Reichstag

Auch besonders besorgniserregende Entwicklungen lassen sich so nachweisen: Das Nazi-Wort "Volkstod" wurde etwa bis zum Einzug der AfD nie in einer Rede im Bundestag geäußert – seit die Rechtsaußenpartei in der parlamentarischen Opposition sitzen, ist der Begriff bereits fünf Mal gefallen, allesamt im Jahr 2018. Ein AfD-Abgeordneter warnte etwa vergangenes Jahr vor dem "Volkstod", sollte das Ehe-Verbot für Schwule und Lesben nicht erneut eingeführt werden (queer.de berichtete).