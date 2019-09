SchwuZ Berlin sucht Mensch für Flyerverteilung & Promotion

Heute, 03:37h, noch kein Kommentar

Das SchwuZ ist Berlins ältestes und beliebtestes Veranstaltungszentrum für queere Kultur und gesellschaftspolitisches Engagement. An unserem Standort in der ehemaligen Kindlbrauerei/Neukölln organisieren wir auf einer Fläche von ca. 1.600 m2 mit Raum für bis zu 1.200 Gäste mehr als 260 Veranstaltungen im Jahr. Neben unseren eigenen Formaten wie Tanzveranstaltungen und Bühnenprogramme erweitern wir aktuell das Geschäftsfeld der Fremdvermietungen. In diesem Rahmen präsentieren wir u.a. Konzerte, Filmpremieren und Firmenveranstaltungen.



Wir befinden uns im sehr lebendigen und abwechslungsreichen Prozess der Öffnung hin zu einer vielfältigen Gesellschaft. Wir suchen Menschen, die unsere Auffassung von Lebensvielfalt und selbstbewussten Identitäten teilen, unabhängig von ihrem kulturellen und sozialen Hintergrund oder ihrer aktuellen Lebenssituation.



Aktuellen suchen wir einen Menschen für:

Flyerverteilung & Promotion

DEINE AUFGABEN:

• Verteilung unserer Werbemittel ( Touren hauptsächlich in Neukölln, Mitte, Kreuzberg, Schöneberg & Prenzlauer Berg)

• Aufhängen von Postern/Auslage Flyer in Clubs, Szenelocations und Handverteilung

• Verteilung von Freikarten/Give-Aways auf speziellen Events



UNSERE ANFORDERUNGEN:

• Freundliches und offenes Auftreten

• Verlässlichkeit

• Kenntnisse der queeren Szene



DEINE PERSPEKTIVEN:

• Anstellung in geringfügiger Beschäftigung (Mini-Job)

• Arbeit in einem engagierten und offenen Team

• Faire und pünktliche Bezahlung, sowie steuerfreie Nachtzuschläge

• Sachbezug in Form von Getränkebons

• Teilnahme an Schulungen und Firmenevents



PROZEDERE:

• Bewerbungsfrist: 25.09.2019

• Bewerbung mit aussagekräftigem Lebenslauf per Mail

• Möglicher Arbeitsbeginn: Oktober 2019



KONTAKT:

SchwuZ Kulturveranstaltungs GmbH

Mahlower Str. 24, 12049 Berlin-Neukölln



Ansprechpartner: Paul Schulz

JOB OFFER

SchwuZ is Berlin's oldest and most loved venue for queer culture and promotes the development of gay identities, supporting all those who are committed to the elimination of restrictive labels. Our location in the former Kindlbrauerei / Neukölln hosts more than 260 events per year and offers space for 1,200 guests over 1,600 m2. In addition to our own Programme of dance parties, stage programs, or film presentations we also lease our space for third-party events.



We are looking for people who share our corporate values regardless of their cultural and social background or their current life situation. We invite you to engage with us and contribute your professional qualifications, professional experiences and personal strengths to the extremely lively and varied socio-political process of creating an open and inclusive society.



Flyerdistribution & Promotion



YOUR TASKS:

• Distribution of our advertising material (tours mainly in Neukölln, Mitte, Kreuzberg,

Schöneberg & Prenzlauer Berg)

• Hanging posters / display flyers in clubs, scene locations and hand distribution

• Distribution of free tickets / give-aways at special events



REQUIREMENTS:

• Friendly and open appearance

• Reliability

• Knowledge of the queer scene



WHAT YOU GET:

• Employment as a mini-jobber

• Working in a dedicated and open team

• Fair and punctual payment

• Benefit in the form of beverage vouchers

• Participation in training and corporate events



PROCEDERE:

• Application deadline: 25.09.2019

• Application with meaningful CV via e-mail

• Possible start of work: October 2019



KONTAKT:

SchwuZ Kulturveranstaltungs GmbH

Mahlower Str. 24, 12049 Berlin-Neukölln



Contact: Paul Schulz