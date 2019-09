Wird sich AKK heute entschuldigen?

Heute, 08:31h,

Angesichts eines rauer werdenden gesellschaftlichen Klimas hat die Gruppe der Lesben und Schwulen in der Union (LSU) ihre Parteien zu einem entschiedenen Minderheitenschutz aufgefordert. "Gerade Minderheiten bekommen wieder verstärkt Gegenwind zu spüren", sagte der LSU-Vorsitzende Alexander Vogt der Nachrichtenagentur AFP vor dem Jahresempfang der Gruppe, zu dem am Donnerstag auch CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer erwartet wird. "Wir möchten daher wissen, wie die Politik dem begegnen kann", forderte er.



"Die Gewaltbereitschaft steigt merklich – egal ob es um religiöse, ethnische oder sexuelle Minderheiten geht", warnte Vogt. Dabei seien Lesben und Schwule "gerade erst einigermaßen in der Mitte der Gesellschaft angekommen – transidente, intersexuelle und andere Menschen hingegen noch längst nicht". "Für diese Personengruppen herrscht sogar noch Eiszeit", betonte Vogt.



An CDU und CSU richtete er vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Entwicklung die Forderung, nicht nur "den Status quo verteidigen zu wollen, sondern klare Zeichen zu setzen, dass wir eine starke und wehrhafte Demokratie sind, die Minderheitenschutz als eine Selbstverständlichkeit begreift und diesen weiter fördert und voranbringt".

CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer erbitterte Gegnerin der Ehe für alle

Der Empfang dürfte spannend werden: Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer war wegen mehrerer LGBTI-feindlicher Äußerungen in den letzten Jahren in die Kritik geraten. So sprach sie sich 2015, damals als saarländische Ministerpräsidentin, gegen die gleichgeschlechtliche Ehe aus – mit dem Argument, dass ein solcher Schritt auch zur Anerkennung von Viel- oder Verwandten-Ehen führen könne (queer.de berichtete). 2017 behauptete sie, dass das "Fundament unseres gesellschaftlichen Zusammenhalts" durch heiratende Schwule und Lesben "schleichend erodiert" werden könnte (queer.de berichtete)



Dieses Jahr geriet die Politikerin in die Kritik, weil sie bei einem Faschingsauftritt in Baden-Württemberg erklärte, "Toiletten für das dritte Geschlecht" seien "für die Männer, die noch nicht wissen, ob sie noch stehen dürfen beim Pinkeln oder schon sitzen müssen. Dafür – dazwischen – ist diese Toilette" (queer.de berichtete). Das führte zu scharfer Kritik von SPD, FDP, Grünen und Linken an Kramp-Karrenbauer, aber zu Lob aus der AfD (queer.de berichtete). Die LSU hatte AKK ohne Erfolg zu einer Entschuldigung aufgefordert (queer.de berichtete).



Kurz nach der Äußerung brachen ihre Umfragewerte ein, was teilweise auf ihre LGBTI-feindliche Haltung und ihre Unfähigkeit, sich für diskriminierende Äußerungen zu entschuldigen, zurückgeführt wurde.



Im Juni waren Annegret Kramp-Karrenbauer und ihr Mann Helmut Karrenbauer Gäste einer standesamtlichen Trauung und der Hochzeitsfeier eines schwulen Paares im Saarland (queer.de berichtete). Dies wurde bereits als erster Schritt gewertet, ihr Image als LGBTI-Gegnerin aufzuweichen.

LSU will "Gesprächsfaden nicht abreißen" lassen



Alexander Vogt ist seit 2010 Bundesvorsitzender der Lesben und Schwulen in der Union (Bild: LSU)

Der LSU-Bundesvorsitzende Alexander Vogt gab sich vor dem Jahresempfang freundlich: "Wir freuen uns sehr, dass erstmalig die Parteispitze persönlich bei einem parlamentarischen Abend von uns auftritt. Es zeigt deutlich, dass die Union sich wandelt", erklärte er am Mittwoch in einer Pressemitteilung. "Mit Annegret Kramp-Karrenbauer arbeitet die LSU seit vielen Jahren vertrauensvoll zusammen. Schon früh hat sie sich für die LSU eingesetzt: So hat sie beispielsweise unseren Landesvorsitzenden im Saarland in den dortigen CDU-Parteivorstand kooptiert und unseren dortigen Landesverband aktiv in die seinerzeitige Erstellung des Wahlprogramms eingebunden."



Zuletzt sei AKK "allerdings nicht mehr als große Unterstützerin für unsere Themen aufgefallen", räumte Vogt ein. "Umso interessanter verspricht der Austausch mit ihr zu werden. Als LSU suchen wir bewusst den Dialog mit denen, die anders denken als wir, und legen großen Wert darauf, den Gesprächsfaden nicht abreißen zu lassen."



Unter dem Titel "Klimawandel in Deutschland: Neue Eiszeit für Schwule und Lesben?" wird AKK beim LSU-Jahresempfang mit dem früheren Ersten Bürgermeister Hamburgs und offen schwulen CDU-Politiker Ole von Beust diskutieren. Moderiert wird das Gespräch von Reinhold Beckmann. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr im Berliner Konrad-Adenauer-Haus, der Bundesgeschäftsstelle der CDU. (cw/dpa)