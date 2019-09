Beide homosexuell: Paar will Ehe nach einem Jahr beenden

Die Ehe von Scott und Jo ist Geschichte – jetzt sprechen beide über eine mögliche Doppelhochzeit mit ihren gleichgeschlechtlichen Partnern

Heute, 15:12h,

Diese Geschichte bewegt derzeit England: Ein verschiedengeschlechtliches Paar will seine vor einem Jahr geschlossene Ehe auflösen lassen, da beide Partner seither ihr Coming-out als schwul bzw. lesbisch hatten. Die 30-jährige Jo Turner und der 25-jährige Scott Turner-Smith aus Rochdale bei Manchester hatten sich im August 2018 das Ja-Wort gegeben. Doch Ende August verkündeten beide in sozialen Netzwerken, dass sie getrennte Wege gehen würden. In den letzten Tagen berichteten alle Boulevardzeitungen Britanniens – und auch viele in Europa und darüber hinaus – über das kuriose Paar.



Zunächst hatte Scott, ein Kommunalpolitiker der Konservativen Partei, sein öffentliches Coming-out. Er schrieb am 23. August: "Ich habe diesen Tweet bereits tausendmal geschrieben und wieder gelöscht – aber hier ist er: Ich bin schwul." Er habe die Neuigkeiten bereits mehreren Freunden erzählt, die "wunderbar" reagiert hätten. "Es ist befreiend, mein wahres Ich ausleben zu können, und ich bin aufgeregt über das, was als nächstes kommen wird."



Einen Tag später verkündete seine Noch-Ehefrau, eine Zahnärztin: "Es hat sich herausgestellt, dass wir beide gay sind." An diesem Tag habe man bei einem Gericht den Antrag auf einen Ehe-Aufhebungsvertrag unterzeichnet. "Das Drehbuch wird nächstes Jahr herauskommen", witzelte Jo.





In sozialen Netzwerken nahmen viele Menschen Anteil an der kuriosen Geschichte. Scotts Originaltweet hat bereits mehr als 12.000 Likes erhalten. Viele Nutzer wünschen dem Paar viel Glück. Ein Freund erklärte: "Ich bin froh, dass eure bisexuelle Phase endlich vorbei ist."



Congratulations. Love is a human right. Wishing you every happiness. Amnesty UK Rainbow Network (@AmnestyUK_LGBTI) August 24, 2019 Twitter / AmnestyUK_LGBTI | Selbst die LGBTI-Gruppe von Amnesty International gratulierte Scott

Jo ist bereits gleichgeschlechtlich liiert

Jo verkündete, sie habe mit ihrer Zahnarzt-Kollegin Wendy bereits eine Freundin gefunden – die beiden hätten sich vor zwei Jahren in einem Krankenhaus kennengelernt. Wendy sei zunächst enttäuscht gewesen, als Jo einen Mann heiratete. Dann seien die beiden doch miteinander in eine Kneipe gegangen und hätten sich ineinander verliebt, berichtete Wendy.



Das lesbische Paar und Scott hätten außerdem bereits darüber gesprochen, ob sie nicht eine Doppelhochzeit feiern könnten. Scott müsse nur noch einen Mann finden, der Ehematerial darstellt. (cw)