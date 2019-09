Bayreuth: Bauarbeiter wegen homophoben Übergriffs verurteilt

Heute, 14:49h, noch kein Kommentar

Das Amtsgericht Bayreuth hat laut einem Bericht des "Kuriers" vom Donnerstag einen 33-jährigen Bauarbeiter wegen eines offenbar aus Homosexuellenhass motivierten Übergriffs auf einen 32-jährigen Gastronomieangestellten zu einer Geldstrafe in Höhe von 4.500 Euro verurteilt. Außerdem muss er dem Opfer, der als Nebenkläger am Verfahren teilnahm, 1.200 Schmerzensgeld zahlen. Der Angeklagte streitet alle Vorwürfe ab und hat kurz nach der Urteilsverkündung erklärt, er wolle Rechtsmittel einlegen.



Die Tat hatte sich bereits am 12. November 2018 ereignet. Der Angegriffene sagte vor Gericht aus, er habe mit Freunden in einer 24-Stunden-Bar in der Friedrich-Ebert-Straße gefeiert, da er einen festen Arbeitsplatz ergattert hatte. Er habe gegen 4.20 Uhr in der Früh mit zwei Deutschrussen Darts gespielt. In einer Unterhaltung sei es um Eheprobleme gegangen. Daraufhin habe er gesagt: "Mit meinem Mann ist alles in Ordnung." Als Reaktion habe er vom Angeklagten einen Faustschlag ins Gesicht bekommen. Danach sei es zu einem Handgemenge gekommen. Er sei dann zu einer Polizistin gegangen, habe ihr den Vorfall geschildert und den Täter gezeigt. Er habe dabei betont, dass er "wegen meiner sexuellen Orientierung" attackiert worden sei.

Der Angeklagte will verwechselt worden sein

Der Angeklagte stritt jegliche Beteiligung an der Tat ab ("Das ist eine Verwechslung"). In einem ersten Verfahren im März hatte er einen 41-jährigen Freund als Zeugen mitgebracht, der ihn entlastet habe. Gegen diesen Mann, ebenfalls ein Deutschrusse, wird nun wegen Falschaussage ermittelt.



Das Gericht sah die Schuld des Angeklagten als erwiesen. Der vorsitzende Richter berief sich dabei auf die Aussage des Opfers und der Polizistin sowie Bilder der geröteten Fingerknöchel des Angeklagten. (cw)