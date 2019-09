100.000 Männer in der US-Armee sexuell missbraucht

Heute, 10:33h,

In den US-Streitkräften sind in den vergangenen Jahren rund 100.000 Männer Opfer von sexuellen Übergriffen geworden. Dies berichtete die "New York Times" in ihrer Ausgabe vom Dienstag. Nach Angaben der Zeitung waren allein im vergangenen Jahr rund 7.500 männliche Soldaten betroffen. Bekannt wurden Fälle von sexueller Belästigung, versuchter Nötigung bis hin zu Vergewaltigung.



Die Opfer sind nach Angaben des Verteidigungsministeriums oft jünger als 24 Jahre und haben einen niedrigen Dienstgrad. Viele von ihnen müssten die Armee verlassen und hätten dann Schwierigkeiten, im Alltag wieder Fuß zu fassen. Zwar liege die Zahl der weiblichen Opfer laut Pentagon deutlich höher: Dem von der "New York Times" zitierten Bericht zufolge wurden 2018 etwa 13.000 Frauen Opfer sexueller Übergriffe. Allerdings melde nur einer von fünf betroffenen Männern entsprechende Vorfälle – bei den Frauen seien es dagegen etwa 38 Prozent.

Über die Hälfte der Täter sind Männer

Mehr als die Hälfte der Übergriffe gingen von Männern aus. 30 Prozent der betroffenen Männer gaben an, die Täter seien weiblich gewesen, in 13 Prozent der Fälle handelte es sich um männliche und weibliche Täter. Bei den weiblichen Opfern waren es überwiegend Männer.



Nach Angaben der "New York Time" erhebt das US-Verteidigungsministerium erst seit 2006 Zahlen über männliche Opfer sexueller Übergriffe. Man sei bis dahin von einem rein weiblichen Problem ausgegangen, zitierte die Zeitung einen Sprecher des Pentagon. Übergriffe seien entweder gar nicht erst gemeldet oder nicht weiter verfolgt worden. (cw/dpa)