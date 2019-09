CDU Berlin will Status der LSU bundesweit aufwerten

"Wir sind, wie wir sind": Wagen der LSU beim Berliner CSD (Bild: LSU Berlin)

Die Berliner CDU will die Position der Interessenvertretung Lesben und Schwule in der Union (LSU) stärken und dazu das Parteistatut ändern. Auf dem Bundesparteitag in Leipzig im November wird der Landesverband eine Änderung der Satzung beantragen, wie die Partei mitteilte. Das beschloss der Landesvorstand auf seiner Klausurtagung in Hamburg demnach einstimmig am Freitagabend. Das Papier liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.



Konkret soll erreicht werden, dass der Verband LSU den Status einer Vereinigung im Parteistatut (Paragraf 38) erhält und damit anderen Vereinigungen wie der Jungen Union, der Frauen-Union oder der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung gleichgesetzt wird. Vereinigungen wahren die Anliegen der von ihnen repräsentierten Gruppen in der Parteipolitik.

"Die CDU steht für Toleranz"

CDU-Landeschef Kai Wegner betonte: "Die CDU steht für Toleranz und hat den Anspruch, die Lebenswirklichkeit der Menschen in der eigenen Politik widerzuspiegeln. Die Erhebung der LSU in den Stand einer Vereinigung wäre dabei nur folgerichtig." Der LSU-Landesvorsitzende Mario Röllig sagte, die Entscheidung sei überfällig gewesen.



Am Donnerstag hatte CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer mit Schwulen und Lesben in ihrer Partei diskutiert. Bei dem Gespräch antwortete sie mit "Ja" auf die Frage, ob der Verband LSU für sie gleichberechtigter Teil der CDU sei (queer.de berichtete). Im vergangenen August hatte die damalige CDU-Generalsekretärin eine Aufwertung der LSU noch blockiert und von einem "falschen Zeitpunkt" gesprochen (queer.de berichtete). (cw/dpa)