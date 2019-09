Nordkirche diskutiert Familienmodelle und Trauung für alle

Eheschließung eines Paares in der Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, die anders als die Nordkirche die Ehe für Schwule und Lesben geöffnet hat (Bild: EKBO)

Die Vielfalt der Familien- und Lebensformen in den Gemeinden der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland steht im Mittelpunkt der Tagung der Synode der Nordkirche, die am Donnerstag in Lübeck-Travemünde beginnt. Bis zum Samstag wollen die 156 Synodalen darüber diskutieren, wie die Kirche Menschen in allen Familienformen begleiten und stärken kann.



Dazu sind unter anderem am Freitag Beiträge von Expertinnen und Experten sowie Gruppendiskussionen vorgesehen. Themengebiete sind laut dem vorläufigen Plan (PDF) unter anderem Intergeschlechtlechkeit, Transgender, Patchworkfamilien und Wahlfamilien. Auch eine Stellungnahme von Jugendlichen ist geplant.

Derzeit "Trauung zweiter Klasse" für Schwule und Lesben

Die Themensynode mit dem Titel "Familienformen, Beziehungsweisen: Vielfalt sehen und fördern – Menschen stärken" war bereits 2016 beschlossen worden. Damals hatte das Kirchenparlament der Nordkirche die Segnung von eingetragenen gleichgeschlechtlichen Partnerschaften beschlossen, was von manchen als "Trauung zweiter Klasse" kritisiert worden war (queer.de berichtete). Jetzt liegt der Synode unter anderem ein Antrag (PDF) vor, diese Segnungen in "Trauung" umzubenennen, den Akt ins Kirchenbuch einzutragen und weitere Rechtsangleichungen vorzusehen. Pastoren könnten die Zeremonie demnach ablehnen, für sie muss aber ein Ersetz gestellt werden.



Bei Rechten für Homo-Paare ist die Evangelische Kirche in Deutschland ein Flickenteppich (Bild: Ökumenische Arbeitsgruppe Homosexuelle und Kirche – HuK ).

In der Nordkirche ist die Gleichbehandlung von homosexuellen Paaren umstritten. Erst vergangene Woche hatte etwa der scheidende Bischof Hans-Jürgen Abromeit die Ehe für alle als "Zeitgeistphänomen" bezeichnet und Homo-Paare beschuldigt, "ungleich" mit Hetero-Paaren zu sein (queer.de berichtete).



Bereits am Donnerstag wollen die Synodalen eine neue Kirchenleitung wählen. Ihr gehören die Bischöfinnen und Bischöfe der Nordkirche sowie haupt- und ehrenamtliche Kirchenmitarbeiter an. Die 2013 gewählte erste Kirchenleitung wird nach Angaben eines Kirchensprechers am Donnerstagabend mit einem Gottesdienst in der Travemünder St.Lorenz-Kirche verabschiedet. Außerdem soll am Donnerstag der Klimaschutzbericht der Nordkirche für das Jahr 2017 vorgestellt werden. (dpa/dk)