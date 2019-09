Bright Light Bright Light auf Tournee mit Cher

Bright Light Bright Light (Rod Thomas) wird im Vorprogramm der schwulen Discogöttin auftreten

Der walisische Künstler Rod Thomas alias Bright Light Bright Light ist ab kommende Woche wieder auf deutschen Bühnen zu erleben. Er wird die Pop-Ikone Cher bei fünf Shows in Deutschland begleiten. Zwischen dem 26. September und dem 13. Oktober wird der 36-jährige schwule Sänger als Vorkünstler bei Cher-Konzerten in Berlin, München, Köln, Mannheim und Hamburg auftreten.



Die Tournee kommt vor seinem neuen, inzwischen vierten Album, das im Sommer 2020 erscheinen soll. Zuletzt brachte er 2016 sein von den Kritikern gefeiertes Album "Choreography" heraus, auf dem sich drei Duette mit Sir Elton John befinden (queer.de berichtete). 2018 erschien die EP "Tough Love", für die der legendäre Songschreiber Rob Davis (Kylie Minogue's 'Can't Get You Out Of My Head') zwei Titel mitgeschrieben hat.

Direktlink | Bright Light Bright Light rennt zurück zu dir!

Die inzwischen 73-jährige Sängerin Cher wird erstmals seit 2004 wieder Konzerte in Deutschland geben (queer.de berichtete). Vor 15 Jahren war ihre Konzertreihe noch als "Farewell Tour" angekündigt gewesen, aber die als Cherilyn Sarkisian Kultsängerin wollte offenbar noch nicht ihr Rentnerinnen-Dasein genießen.



Die Popikone wird bei den Konzerten nicht nur Schwulenclub-Klassiker wie "Believe" oder "If I Could Turn Back Time" zum Besten geben, sondern auch die neuen Songs ihres vergangenes Jahr erschienen Albums "Dancing Queen" aufführen (queer.de berichtete). Ihre "Here We Go Again"-Tour war bereits vergangenes Jahr im Herbst in Neuseeland und Australien gestartet. (cw)

Direktlink | "Believe" ist nach wie vor Chers größter Schwulendisco-Knaller

Cher – "Here We Go Again"-Tour 2019 – Deutschlandtermine



26. September 2019: Berlin, Mercedes-Benz Arena

3. Oktober 2019: München, Olympiahalle

5. Oktober 2019: Köln, LANXESS arena

11. Oktober 2019: Mannheim, SAP Arena

13. Oktober 2019: Hamburg, Barclaycard Arena