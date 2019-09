Kein Scherz: AKK wird Sonderbotschafterin des Karnevals

Annegret Kramp-Karrenbauer am 28. Februar beim Faschingsauftritt in Baden-Württemberg, bei dem sie über "Toiletten für das dritte Geschlecht" witzelte

Die CDU-Vorsitzende und Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer wird am Samstag in Cottbus zur ersten Sonderbotschafterin des Bundes Deutscher Karneval (BDK) ernannt. Im Laufe der Jubiläums-Gala wird ihr auch der Ehrenring überreicht. Auf dem Programm steht im Anschluss eine Rede von ihr.



Eine fragwürdige Wahl, schließlich hatte Annegret Kramp-Karrenbauer im Frühjahr mit einem Witz auf Kosten von intergeschlechtlichen Menschen für Kopfschütteln und Empörung gesorgt. Bei einem Auftritt am 28. Februar beim "Stockacher Narrengericht" sagte die CDU-Vorsitzende, "Toiletten für das dritte Geschlecht" seien "für die Männer, die noch nicht wissen, ob sie noch stehen dürfen beim Pinkeln oder schon sitzen müssen. Dafür – dazwischen – ist diese Toilette". Nach einem ersten Bericht auf queer.de wurden Medien bundesweit auf den Fall aufmerksam.

Nach dem Scherz brachen AKKs Umfragewerte ein

Für den Scherz wurde die CDU-Chefin von anderen Parteien sowie den Lesben und Schwulen in der Union scharf kritisiert, während sie selbst die Äußerungen mehrfach trotzig ohne Entschuldigung "verteidigte" und Parteifreunde sich über eine "linke Intoleranzpolizei" und "Schultoiletten des 3. bis 312. Geschlechts" empörten (queer.de berichtete). Sogar ihre Umfragewerte brachen kurz nach der Debatte ein (queer.de berichtete).



Der Karnevals-Bund wies Kritik an der Würdigung von Kramp-Karrenbauer zurück. Im Karneval müsse man auch Toleranz erwarten, erklärte ein Sprecher gegenüber dpa. Geehrt werde die CDU-Politikerin für ihr jahrzehntelanges öffentliches Eintreten für das Kulturgut Fasching, Fastnacht und Karneval, hieß es. Seit 2009 tritt AKK regelmäßig als Putzfrau Gretel mit Kittelschürze und Kehrbesen auf. (cw/dpa)



