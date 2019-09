LGBTI-Aktivistin Rita Braaz: Linkspartei statt Rosa Liste

Rita Braaz (li.) neben der Linken-Bundestagsabgeordneten Nicole Gohlke (Bild: Facebook / Rita Braaz

Heute, 15:33h,

Die LGBTI-Aktivistin und Kommunalpolitikerin Rita Braaz wird bei der Kommunalwahl in München am 15. März 2020 auf der Liste der Linken antreten – und nicht wie bislang für die Rosa Liste. Seit Jahren war Braaz neben Thomas Niederbühl das bekannteste Gesicht für die LGBTI-Wählervereinigung, die bei der letzten Kommunalwahl in der bayerischen Landeshauptstadt 1,9 Prozent der Stimmen erzielen konnte. Das Ergebnis reichte für ein Mandat für Niederbühl, während Braaz als Listenzweite leer ausgegangen war.



Braaz wurde bei der Versammlung des Münchner Kreisverbands der Linken mit 93 von 105 abgegebenen Stimmen auf Platz fünf der Linken-Liste für den Stadtrat gewählt. Damit sie einziehen kann, müsste die Linke ihr letztes Ergebnis von 2014 mehr als verdoppeln – damals hatten 2,4 Prozent der Wählerstimmen nur für zwei Mandate gereicht. Die Linken schauen daher lieber auf das Wahlergebnis bei der Bundestagswahl 2017, als es die Partei in München auf 8,1 Prozent schaffte.



Die parteilose Kommunalpolitikerin, die früher auch Sprecherin des CSD München und Leiterin der Lesbenberatungsstelle LeTRa war, hatte bereits seit längerem Thomas Lechner unterstützt, der als Parteiloser im Juni zum Oberbürgermeisterkandidat der Linken erkoren worden war. Der offen schwule Quereinsteiger aus Österreich hatte in München unter anderem queere Partys organisiert. Er wurde am Samstag ebenfalls auf die Stadtratsliste gewählt – auf Platz vier.



Facebook / DIE LINKE. München | Der parteilose Thomas Lechner tritt für Die Linke als OB-Kandidat an

Rosa-Liste-Chef Thomas Niederbühl äußerte gegenüber der "Abendzeitung" die Vermutung, dass es ihm Braaz möglicherweise übel genommen hatte, dass er sich bei der Wahl 2014 gegen eine Listenverbindung mit den Grünen entschieden habe. Hätte es diese Wahlverbindung gegeben, wäre Braaz dank der Reststimmen der Grünen möglicherweise ebenfalls in den Stadtrat eingezogen. Braaz hingegen erklärte schlicht, dass ihr "Herz eigentlich schon immer links" geschlagen habe. (dk)