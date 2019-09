Dreharbeiten für "Queen of Drags" haben begonnen

Heute, 12:03h,

Der TV-Sender ProSieben hat am Donnerstagvormittag bekanntgegeben, dass die Dreharbeiten für die neue Show "Queen of Drags" bereits begonnen hätten. Derzeit werde die Sendung im kalifornischen Los Angeles gedreht. Die Sendung soll laut dem Unterföhringer Privatsender "ab Herbst 2019" zur Hauptsendezeit um 20.15 Uhr laufen.



Die neue Show war bereits Ende Juni angekündigt worden (queer.de berichtete). In einem Format, das der ebenfalls in Los Angeles gedrehten vielfach prämierten US-Realityshow "RuPaul's Drag Race" ähnelt, sollen zehn Dragqueens aus deutschsprachigen Ländern gegeneinander antreten. In der Jury sollen neben "Germany's Next Topmodel"-Moderatorin Heidi Klum auch Dragqueen und ESC-Siegerin Conchita Wurst und "Tokio Hotel"-Sänger Bill Kaulitz sitzen.



Insbesondere die Personalie Heidi Klum sorgte innerhalb der LGBTI-Community für Kritik. Dragqueens befürchteten einen "Ausverkauf der Drag-Community an ein heteronormatives Publikum" und sammelten sogar Unterschriften gegen die Produktion (queer.de berichtete). Bislang haben rund 27.000 Menschen die Petition mit dem Titel "Kein Foto für Heidi" unterzeichnet.



ProSieben fordert Zuschauer auf, der neuen Show eine Chance zu geben

Klum: "Ich liebe und bewundere die Drag-Kunst seit Jahren"

Trotz der Proteste zeigte sich Klum guter Dinge: "Ich liebe und bewundere die Drag-Kunst seit Jahren. Deswegen freue ich mich, dieser Kunst und ihren eindrucksvollen Protagonisten in einer neuen Pro-Sieben-Show zum ersten Mal im deutschen Fernsehen eine Bühne zu geben", sagte die 46-Jährige aus Bergisch Gladbach. "In 'Queen of Drags' werden wir die kreativen Facetten der Drag-Welt zeigen."



Conchita Wurst erklärte, man werde Drag als vielseitige Ausdrucksform "gemeinsam entdecken" und "die gesamte Palette zeigen". "Die Künstler dahinter haben Tiefgang und viel mehr zu bieten, als nur schillernde Kleidung, Perücken und Make-up", so die 30-Jährige. Kaulitz ergänzte: "Ich liebe Drags, brenne für die Show und freue mich, dass Deutschland nun endlich unsere besten und buntesten Drags zu sehen bekommt!" (dk)