"Gays on Waves": Mit Stena Line nach Göteborg

Vom 15. bis 17. November steht der Minitrip Göteborg wieder im Zeichen der Regenbogenflagge. Bei "Gays on Waves" feiert die LGBTQ-Community an Bord der Stena Germanica. Mit dabei: Special Guest Frieda Friday und die Band Baltic Live.



Nach der Abfahrt vom Kieler Hafen startet die erste Party. Live-Musik und Entertainment von Frieda Friday sorgen für ein rauschendes Fest. Am nächsten Tag steht Sightseeing und Shopping in Göteborg auf dem Plan. Am Abend geht's zurück aufs Tanzparkett – beim zweiten Party-Abend in gleicher Besetzung.



Die LGBTQ-Community feiert an Bord der Stena Germanica

Inkludierte Leistungen während der Kurzreise:



• Seereisen Kiel – Göteborg – Kiel

• 2 Übernachtungen in derselben Kabine auf Hin- und Rückfahrt

• Bordentertainment, Musikquiz und Live-Musik von Baltic Live an beiden Abenden

• Host und Special Guest Frieda Friday begleitet durch beide Abende



➥ Jetzt buchen

Unsere Tipps für Göteborg

Ihr seid das erste Mal in Göteborg oder auf der Suche nach passenden Tipps und den schönsten Ecken der gemütlichen Großstadt? Wir haben die passenden Ideen für euch:



Haga und Umgebung: Bummeln in Göteborgs ältestem Stadtviertel Haga – Hier könnt Ihr in szenigen, kleinen Läden stöbern. Die kleinen Cafés im Viertel eignen sich wunderbar zum Relaxen und ausspannen. Im Möbelladen "Svenssons i Lammhult" (Järntorget 2) findet Ihr stylische Möbel und Einrichtungsgegenstände in allen erdenklichen Farben und Formen.



Stadtzentrum von Göteborg: Hip und schwedisch geht es im Stadtzentrum rund um die Magasinsgatan, Vallgatan und Södra Larmgatan zu. Hier findet Ihr Mode von lokalen Designern, Inneneinrichtungsläden und Vintage-Stores. In der Vallgatan 15 betreibt das trendige Göteborger Jeans-Label "Nudie Jeans" seinen Concept-Store. Ein Besuch lohnt ich.



➥ Weitere Tipps