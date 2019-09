Neue schwule Party in Düsseldorf

Tagsüber ein Restaurant, nachts der Ort zum Cruisen: Die "Pink Chickeria" steigt erstmals am 25. Oktober (Bild: Nooij)

Das Restaurant Nooij ist in Düsseldorf bekannt dafür, der beste Ort für Fans der Küche mit niederländischem Einschlag zu sein. Die Gastwirtschaft im alten Rheinbahndepot direkt im Tanzhaus NRW will aber mehr, als Bitterballen oder gegrillte Makrele zu servieren: Mit einer monatlich stattfindenden schwulen Partyreihe soll die Nacht zum Tag gemacht werden. Die "Pink Chickeria" wird erstmals am 25. Oktober stattfinden – und damit die beschauliche Szene der Landeshauptstadt umkrempeln.







Jeweils am letzten Freitag im Monat soll die besten DJs am Mischpult für Stimmung sorgen. Außerdem, so versprechen die Veranstalter, "lesen euch unsere leckeren Servicejungs in knackigen Outfits die Wünsche von den Augen ab und schaffen für euch eine Nacht, in der einfach alles passieren kann". Bis in die frühen Morgenstunden sollen die Besucher nicht nur mit Drinks versorgt werden, sondern auch mit Deli Chicken. Für den Eröffnungsabend gibt es einen besonderen Anreiz: Die Chicks, also das Essen, geht aufs Haus (solange Vorrat reicht).



Dabei bietet das Nooij eine ganz besondere Atmosphäre: Das Restaurant ist in einem altem Gemäuer mit Backsteinwänden und hohen Decken untergebracht und gilt als einer der coolsten Industrial Design Locations in Düsseldorf. "Wir wollen der Laden sein, der zum Club für garantierten Spaß in der Nacht wird!", so die Veranstalter. (cw)