Ricky Martin wird zum vierten Mal Papa

Ricky Martin (mit Vollbart) zeigt sich mit seinem Ehemann Jwan Josef und seinen Söhnen Matteo und Valentino beim "HRC National Dinner" in Washington

Der 47-jährige Popmusiker Ricky Martin hat auf einer Gala der LGBTI-Organisation Human Rights Campaign in Washington, DC angekündigt, dass in Kürze sein viertes Kind auf die Welt kommen wird. Martin war auf dem 23. "HRC National Dinner" am Samstag der "National Visibility Award" verliehen worden, mit dem jährlich queere Prominente geehrt werden, die mit ihrer Sichtbarkeit einen Beitrag zur Akzeptanz von sexuellen oder geschlechtlichen Minderheiten leisten.



In seiner Rede dankte Martin, dass sein Ehemann Jwan Yosef und seine Zwillingssöhne Matteo und Valentino anwesend seien. "Ich liebe euch von ganzem Herzen, ihr gebt mir Kraft", sagte der "Livin' La Vida Loca"-Sänger in seiner Dankesrede. "Ihr inspiriert mich jeden Tag, ihr motiviert mich jeden Tag, dass ich weitermachen kann." Seine erst neun Monate alte Tochter Lucía sei "zu Hause mit Oma", so Martin weiter. "Und übrigens – ich muss verkünden, dass wir schwanger sind. Wir warten auf Nachwuchs." Nach dieser Aussage brach im Publikum Jubel aus.





Coming-out nach jahrelangem Erfolg

Ricky Martin hatte sich in den Neunzigerjahren zu einem der beliebtesten Popstars hochgearbeitet. Mit Songs wie "The Cup of Life", dem Lied zur Fußball-Weltmeisterschaft 1998, oder Gassenhauern wie "She Bangs" stürmte er weltweit die Charts. Über seine Homosexualität sprach der Künstler erstmals 2010 auf seiner Website. Damals schrieb er: "Ich bin stolz darauf zu sagen, dass ich ein glücklicher homosexueller Mann bin" (queer.de berichtete). Zunächst war er mit dem Börsenmakler Carlos González liiert, von dem er sich aber 2014 trennte (queer.de berichtete).



Im November 2016 hatte Martin bekannt gegeben, dass er sich mit Yosef verlobt habe (queer.de berichtete). Der in Syrien geborene und Schweden aufgewachsene Künstler ist auf Plastiken spezialisiert und arbeitet auch als Maler. Bis er mit Martin eine Beziehung einging, hatte er in London gelebt.



Das Paar lebt in Los Angeles und zieht die Zwillinge Matteo und Valentino groß, die Martin noch vor seinem Coming-out adoptiert hatte. Eine Leihmutter hatte die Kinder 2008 ausgetragen (queer.de berichtete). Am Silvestertag 2018 brachte ebenfalls eine Leihmutter die Tochter Lucia zur Welt.



Erst vor wenigen Wochen sorgte Martin für Schlagzeilen, weil er sich an Massenprotestaktionen gegen den homophoben puerto-ricanischen Gouverneur beteiligte (queer.de berichtete). Wegen des Drucks von der Straße musste der Politiker schließlich zurücktreten (queer.de berichtete). (dk)