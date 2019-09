CSD Landshut: Farbbombe auf CSD-Teilnehmer geworfen

Ein Bild aus Landshut aus einer CSD-Galerie bei Facebook vom Dachverband CSD Deutschland e.V.

Heute, 21:03h, noch kein Kommentar

Beim ersten CSD in Landshut ist es am Samstag zu einem Farbanschlag auf Teilnehmer gekommen. Wie der den Pride organisierende Verein Queer in Niederbayern am Montag bei Facebook mitteilte, sei während der Parade gegen 14.40 Uhr eine Farbbombe aus einem leer stehenden Gebäude auf Teilnehmende geworfen worden.



Zwei von ihnen wurden dadurch mit weißer Farbe an der Kleidung getroffen, so der Verein weiter. Der Wurf sei aus dem zweiten oder dritten Stockwerk in der Altstadt 90 erfolgt. Eine Durchsuchung des Gebäudes durch eine Polizeistreife verlief ohne Erfolg. Die Polizei Landshut bittet nun um Hinweise unter der Telefonnummer (0871) 9252-0.

Erfolgreiche Premiere

Bei dem letzten CSD der diesjährigen deutschen Pride-Saison hatten sich rund 2.000 Menschen zu einer Parade und einem Straßenfest versammelt – mehr als erwartet. "Niederbayern – wie geil seid ihr bitte?", schrieben die Veranstalter ebenfalls am Montag bei Facebook. "Zwei Tage danach und wir sind immer noch geflasht. Wir haben nicht nur aus dem Stand den drittgrößten Christopher-Street-Day Bayerns veranstaltet, sondern wir haben auch mit unserem Demonstrationszug von über 2000 Teilnehmer*innen die größte Demo in Landshut seit langer Zeit durchgeführt."

Direktlink | CSD-Eindrücke vom lokalen Portal idowa, das auch einen Bericht verfasste

Die Organisatoren hatten sich erst vor rund 100 Tagen zusammengefunden, um in der Stadt ein Zeichen zu setzen. In dem Facebook-Eintrag und auf ihrer Webseite bitten sie auch um Spenden zur Durchführung des zweiten CSD im nächsten Jahr.