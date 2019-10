Matthew Perry stoppte offenbar "Friends"-Handlungsstrang in einer Schwulenbar

Chandler Bing (Matthew Perry) war einer der sechs "Friends", die zehn Jahre lang das US-Fernsehen dominierten (Bild: NBC)

Diese Szene hätte in der US-Sitcom "Friends" für einigen Wirbel gesorgt: Der Schriftsteller Saul Austerlitz berichtet laut dem "Independent" in seinem neuen Buch "Generation Friends: An Inside Look at the Show that Defined a Television Era", dass ursprünglich vorgesehen war, dass Figur Chandler Bing (Matthew Perry) heimlich in eine Schwulenbar gehen sollte, weil ihm dort ein Thunfisch-Schmelzkäse-Sandwich besonders gut geschmeckt habe. Das problematische an der geplanten Szene: Bing hatte in der Serie ständig Angst, für schwul gehalten zu werden, was in dieser Szene wohl zu Verwicklungen geführt hätte.



Schauspieler Perry habe aber laut Austerlitz diese kontroverse Szene abgelehnt, die am Ende aus diesem Grund nicht gefilmt worden sei. Das Buch geht nicht auf den Grund für die Ablehnung ein.



"Friends" lief zwischen 1994 und 2004 im Sender NBC und gilt heute als eine der erfolgreichsten und profitabelsten Serien der Fernsehgeschichte. Seit Streamingportale die 236 Folgen der Serie online stellten, gibt es aber auch Kritik von neuen Zuschauern wegen angeblich homo- und transphober Inhalte. Problematisch sei neben der Angst von Bing, als homosexuell angesehen zu werden, auch seine Abneigung sowie beleidigende Äußerungen gegenüber seinem transsexuellen Elternteil Helena (Kathleen Turner).

Produzentin bedauerte Transphobie bei "Friends"

"Friends"-Produzentin Martha Kauffman, die heutzutage mit der Netflix-Webserie ""Grace & Frankie" Erfolge feiert, bedauerte erst vor wenigen Monaten transphobe Inhalte mit den Worten: "Ich denke, wenn wir damals das Wissen von heute über trans Menschen gehabt hätten, hätten wir es anders gemacht" (queer.de berichtete).



Während der Ausstrahlung galt "Friends" aber als vergleichsweise progressiv bei LGBTI-Themen. So wurde mit Helena nicht nur erstmals eine trans Frau gezeigt, außerdem kam mit Ross' Exfrau Carol (Jane Sibbett) und deren Partnerin Susan (Jessica Hecht) ein lesbisches Paar in Nebenrollen vor, was Mitte der Neunzigerjahre noch ungewöhnlich im US-Fernsehen war. Schauspielerin Sibbett konterte erst im Juni diesen Jahres Homophobie-Vorwürfe wegen einiger – aus heutiger Sicht – eigenartiger Szenen: "Wir wollten uns nie über das Schwul- oder Lesbischsein lustig machen", sagte die 56-Jährige (queer.de berichtete). (dk)