Knollennasen in der Midlife Crisis

Raimond Spekking / wikipedia) Mit seinen Comics ist Ralf König seit Jahrzehnten im Geschäft (Bild:

Schon der griechische Philosoph Perplex wusste: Altern bedeutet für Männer 1. Dick werden 2. Träge werden 3. Jammern. Ralf König, Spezialist für die Midlife Crisis, hat diese zeitlose philosophische Lehre in seinem neuen Band "Stell dich nicht an, Mann!" mit neuem Leben gefüllt.



"Stell dich nicht an, Mann!" ist bei rororo erschienen

Auf 128 Seiten jammert König über das Altwerden – auf hohem Niveau und höchst unterhaltsam. Das "Seufz- und Jammerbuch für die besten Jahre", so der Untertitel, enthält Dramolette zu Themen wie Libidoschwäche und ernste Vater-Sohn-Gespräche, fein gereimte Vergänglichkeitsverse sowie eine große Comicgeschichte aus dem alten Griechenland, in der attraktive Fischer und berückend-gefährliche Sirenen die Hauptrollen spielen. Soviel kann schon verraten werden: Die Jugend kehrt nicht zurück.



Ralf König gilt als Deutschlands schwuler Comicpapst. Bereits Anfang der Achtzigerjahre zeichnete seine ersten "Schwulcomix". Seinen Durchbruch erreichte er 1987 mit dem Comic "Der bewegte Mann", der von Regisseur Sönke Wortmann sieben Jahre später verfilmt wurde. Bis heute hat er über 50 Bücher mit seinen markanten Knollennasen-Figuren veröffentlicht. Die Abenteuer seines Kultpaares Konrad und Paul haben mehrere schwule Generationen in Deutschland – wie auch in vielen weiteren Ländern – begleitet. Zuletzt erschien im Mai, ebenfalls bei Rowohlt, der Band "Stehaufmännchen". (cw/pm)

Ralf König: Stell dich nicht an, Mann! Ein Seufz- und Jammerbuch für die besten Jahre. Comic. 128 Seiten. Rowohlt Verlag. Hamburg 2019. Gebundene Ausgabe: 15 € (ISBN 978-3-499-00016-4)