Die Rituale der Heteros

Was ist eigentlich "normal"? Genau mit dieser Frage beschäftigt sich Adele Tulli in ihrer gleichnamigen Doku. Das formal gradlinige und ästhetisch überzeugende Filmdokument handelt von starren Genderrollen und der unkritischen Unterwerfung unter das Diktat der (Hetero-)Normativität.



Poster zum Film: "Normal" läuft seit 3. Oktober 2019 im Kino

Die italienische Regisseurin richtet die Kamera auf alltägliche Handlungen, Rituale und Szenen und lässt einige Situationen durch eine konterkarierende Bild-Ton-Montage befremdlich erscheinen. In langen, ruhigen Einstellungen zeigt sie, wie Mädchen zu Prinzessinnen geschminkt werden, wie ein Vater seinen Sohn auf ein Motorradrennen begleitet und wie kreischende Teeniemädchen sich mit dem angehimmelten Youtube-Star ablichten lassen. Sie zeigt Jungs beim Ego-Shooter- und Gotcha-Spielen, verfolgt das Fotoshooting eines frisch verheirateten Paares, zeigt ausufernde Junggesellinnenabschiede, filmt einen Kurs, der jungen Männern zeigen soll, wie man zum Alphamännchen wird, und einen, in dem Frauen lernen sollen, wie man dem Mann in der Ehe am besten dienen kann.



Dabei bleibt Tulli konsequent beobachtend, fast distanziert. In der kommentarlosen Aneinanderreihung dieser unzähligen stereotypen Handlungen ist letzten Endes dann doch ein Kommentar enthalten. "Normal" läuft seit 3. Oktober im Verleih von missingFILMs in einigen deutschen Programmkinos. (cw/pm)

Infos zum Film



Normal. Dokumentarfilm. Italien, Schweden 2019. Regie: Adele Tulli. Laufzeit: 67 Minuten. Sprache: italienische Originalfassung mit deutschen Untertiteln. FSK 12. Verleih: missingFILMs. Kinostart: 3. Oktober 2019