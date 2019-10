Malta veranstaltet kultiges Musikfestival in historischen Gebäuden

In wunderschöner historischer Umgebung gibt es im Festival "The Three Palaces" unterschiedlichste Konzerte

Anfang November findet bereits zum siebten Mal das Musikfestival "The Three Palaces" auf Malta statt. Zehn Tage lang werden Künstler aus aller Welt in mehreren historischen Palästen, Museen und Kirchen der Hauptstadt Valletta auftreten.



Herbert Frank / flickr) Auch in der im Jahr 1576 erbauten Kirche Santa Katerina tal-Italja stehen Konzerte auf dem Programm (Bild:

Fans unterschiedlichster Musikrichtungen werden zwischen dem 1. und dem 10. November auf ihre Kosten kommen. Von Klassik über Jazz bis moderner Musik werden in historischer Umgebung die Zuschauer begeistern. Dabei will das junge Festival nicht abgehoben daherkommen, sondern betont, dass für jeden – auch den Musikneuling – etwas Unterhaltsames geboten wird. Das detaillierte Programm wird am 9. Oktober auf der Festival-Homepage veröffentlicht, dann startet auch der Kartenvorverkauf.

Angenehme Temperaturen auch im Herbst

Die Konzertreihe findet zu einer Zeit statt, in der sich die Reise wirklich lohnt: Besonders von Herbst bis Frühling locken die maltesischen Inseln mit mildem Klima, angenehmer Wassertemperatur und viel Sonnenschein. Da auf der ehemaligen britischen Kolonie Englisch gesprochen wird, ist die Verständigung sehr leicht. Die Fluglinie Air Malta fliegt nonstop von mehreren deutschen Städten auf die Insel.



Queere Reisende sind ausdrücklich willkommen. In kürzester Zeit hat sich Malta international einen Namen als beliebte LGBTI-Destination gemacht. Das Land führt seit Jahren souverän das "Rainbow Europe"-Ranking an, in dem die LGBTI-Freundlichkeit von Politik und Gesellschaft gemessen wird (Deutschland ist lediglich auf Rang 15). Zuletzt gab es mehrere gesetzliche Fortschritte: 2017 öffnete das Parlament – fast einstimmig – die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare (queer.de berichtete). Außerdem ist Malta das einzige Land in der Europäischen Union, das die "Heilung" von Homo- oder Transsexualität gesetzlich verboten hat (queer.de berichtete). (cw)