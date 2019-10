Heute, 09:45h, noch kein Kommentar

Sasha ist 20, produziert halbherzig seine eigene Musik, hat ansonsten aber keinen richtigen Plan für sein Leben. Gerade ist sein Kumpel Vanya vom Balkon gesprungen. "Wenn du springen willst, spring!", hat Pete zuvor noch zu Vanya gesagt.



Nach der Beerdigung gehen Pete, Sasha und seine Freundin Karina erst mal in den Club, feiern. Dort lernen sie den Künstler Vasilisk kennen, der Sashas beschnitten Schwanz fotografieren will. Bei sich zuhause führt Vasilisk den dreien seine Kunst vor: Er löst alte Politiker-Büsten in Säure auf und präsentiert die deformierten Objekte als neue Skulpturen.

Säure trinken aus Langeweile



Die Edition Salzgeber hat "Acid" mit deutschen Untertiteln auf DVD veröffentlicht

Aus Langweile trinkt Pete einen Schluck der Säure und landet im Krankenhaus. Ein paar Tage später wird er mit einem dicken Pflaster über den Mund entlassen. Als er wieder zu sprechen beginnt, findet er endlich Worte für das Chaos um sich.



Der russische Schauspieler Alexander Gorchilin – bekannt aus seiner Zusammenarbeit mit Kirill Serebrennikov ("Der die Zeichen liest", "Leto") – hat mit "Acid" ein abgründiges Porträt der Jugend im heutigen Russland gedreht. Den jungen Männern in seinem Film scheint es ökonomisch an nichts zu mangeln, emotional wirken sie jedoch in einer Gesellschaft ohne Väter und ernstzunehmende Identifikationsfiguren vollkommen verwahrlost und orientierungslos. Partys, Drogen und Sex funktionieren irgendwann nicht mehr als Fluchträume vor der Kommunikationslosigkeit und Leere der umgebenden Welt. Ein Not-Coming-of-Age-Film mit ätzender Wirkung.



"Acid" feierte im Panorama der Berlinale internationale Premiere und wurde beim "goEast – Festival des mittel- und osteuropäischen Films" mit dem Hauptpreis, der "Goldenen Lilie", ausgezeichnet. (cw/pm)

Direktlink | Offizieller deutscher Trailer

Infos zum Film



Acid. Drama. Russland 2018. Regie: Alexander Gorchilin. Darsteller: Filipp Avdeev, Aleksandr Kuznetsov, Aleksandra Rebenok, Arina Shevtsova, Savva Saveliev. Laufzeit: 98 Minuten. Sprache: russische Originalfassung. Untertitel: Deutsch (optional). FSK 16. Edition Salzgeber.