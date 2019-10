FDP: Verzögerungen beim Verbot von Intersex-OPs "beschämend"

Heute, 15:09h,

Bislang konnte sich die deutsche Bundesregierung noch immer nicht auf einen Gesetzentwurf für das Verbot von geschlechtsangleichenden Operationen bei intergeschlechtlichen Kindern einigen. Das geht aus einer Antwort auf eine Anfrage der FDP-Fraktion hervor. In dem vom SPD-regierten Bundesjustizministerin erstellten Schreiben vom 18. September heißt es: "Die Bundesregierung plant, baldmöglichst einen entsprechenden Gesetzentwurf einzubringen. Die Frage zu den inhaltlichen Planungen kann derzeit nicht beantwortet werden, weil der Meinungsbildungsprozess innerhalb der Bundesregierung noch nicht abgeschlossen ist."



Die Koalition aus CDU, CSU und SPD hatte in ihrem Koalitionsvertrag ein Verbot dieser Operationen vereinbart. Es war eine der wenigen Versprechungen in Bezug auf LGBTI-Rechte: "Wir werden gesetzlich klarstellen, dass geschlechtsangleichende medizinische Eingriffe an Kindern nur in unaufschiebbaren Fällen und zur Abwendung von Lebensgefahr zulässig sind", heißt es in dem 175-seitigen Dokument (PDF). Allerdings ist darin kein Zeitrahmen angegeben – die Legislaturperiode endet spätestens im Oktober 2021. Aktivisten hatten bereits kritisiert, dass die Regierung das Thema nicht mit dem im letzten Dezember verabschiedeten Gesetz zur Einführung des "Dritten Geschlechts" angegangen war.

Eine Anfang des Jahres veröffentlichte Follow-up-Studie der Ruhr-Universität Bochum über die "Häufigkeit normangleichender Operationen 'uneindeutiger' Genitalien im Kindesalter" stellte fest, dass es im Zeitraum zwischen 2005 und 2016 jährlich im Schnitt 1.871 "feminisierende" oder "maskulinisierende" Operationen bei Kindern unter zehn Jahren gegeben hatte. Im letzten erfassten Jahr 2016 waren es sogar mehr als 2.000.



In einem Vorwort bezeichnet Universitätsprofessorin Katja Sabisch diese Art von OPs als Menschenrechtsverletzungen. Deshalb sei ein "klares Verbot von kosmetischen Operationen an Kindern in nicht‐einwilligungsfähigem Alter" notwendig.

Ministerium ist Lösung in letzten Monaten "keinen Millimeter näher gekommen"

"Dass es noch immer keinen Zeitplan zum Verbot geschlechtsangleichender Operationen gibt, ist beschämend", erklärte Jens Brandenburg, Sprecher für LSBTI der FDP-Bundestagsfraktion. "Seit über über einem halben Jahr ist das Ministerium einem Gesetzentwurf offenbar keinen Millimeter näher gekommen." Die erst vor knapp vier Monaten ins Amt gekommene Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) müsse "endlich aus dem Sommerschlaf erwachen und die Versprechung des Koalitionsvertrags umsetzen", forderte Brandenburg. "Ohne medizinische Notwendigkeit sind sie ein gravierender Eingriff in die Autonomie und körperliche Unversehrtheit der Kinder. Die Selbstbestimmung der Betroffenen gehört jetzt in den Mittelpunkt." (dk)