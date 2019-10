Kandidat bei "Bachelor in Paradise" outet sich als schwul

Heute, 10:34h, noch kein Kommentar

Noch vor dem Start der zweiten Staffel von "Bachelor in Paradise" sorgt die Realityshow für Schlagzeilen: Am Dienstag gab der 29-jährige Kandidat Rafi Rachek öffentlich bekannt, dass er schwul ist.



Rachek hatte 2018 an der RTL-Kuppelshow "Die Bachelorette" teilgenommen. Er war auch als Kandidat der vor wenigen Wochen ausgestrahlten Sat.1-Show "Promi Big Brother" gehandelt worden, trat aber am Ende nicht an.



Unter anderem diese Beautys sind bei "Bachelor in Paradise" dabei (Bild: TVNOW)

Statt im "Bachelor"-Spinoff auf Schürzenjagd zu gehen, offenbart der Fitnesscoach während einer "Nacht der Rosen" den verblüfften Mitkandidaten, dass er schwul ist. "Die anderen haben sich gedatet und haben Spaß gehabt und ich habe mich nur gefragt: Bist du eigentlich glücklich?", erklärte er im Interview mit RTL. "Ich wollte es mir nicht eingestehen, habe mir etwas vorgemacht." Mit seinem Coming-out wolle er anderen Mut machen. Er selbst sei nun heilfroh, seine Angst besiegt zu haben und offen über seine sexuelle Orientierung sprechen zu können.

Kult: Racheks Schulterkuss

Bei seinem Auftritt in der "Bachelorette" inszenierte sich Racheck noch als Macho. So zeigte er den ersten Schmatzer der Staffel – sein Schulterkuss, mit dem er um die Gunst von Bachelorette Nadine Klein warb, war binnen kürzester Zeit großes Thema in den Boulevardmedien. Rachek, der als Kind mit seiner Familie von Syrien nach Deutschland zog und jetzt in Köln lebt, hatte sich damals eine spontane und abenteuerlustige Frau gewünscht, die Kinder liebt und treu ist. Was er in einem Mann sucht, wird das medienaffine Fitness-Narr unter Umständen bald in einer RTL-Produktion erklären.



"Bachelor in Paradise" startet am kommenden Dienstag (15. Oktober) um 20.15 Uhr auf RTL. Bereits ab dem Abend des 8. Oktober ist die erste Folge beim RTL-Streamingdienst TVNOW erhältlich. Die weiteren auf RTL ausgestrahlten Folgen werden auch im Livestream bei TVNOW gezeigt. (dk)