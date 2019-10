Oberhausen: Vier Männer raubten Schwulen aus

Emmanuel Huybrechts / flickr) Das Landgericht muss über das Schicksal von vier Angeklagten entscheiden, die einen schwulen Mann beraubt haben sollen (Bild:

Das Landgericht der Ruhrgebietsmetropole Oberhausen verhandelt einen Fall gegen vier Männer, die nach Kontaktaufnahme auf einem schwulen Datingportal einen Mann überfallen und ausgeraubt haben sollen. Wie "Der Westen" berichtet, wird den Angeklagten, die alle aus Oberhausen stammen, räuberische Erpressung und gemeinschaftliche Körperverletzung vorgeworfen. Ein Urteil wird für Mitte November erwartet.



Der Fall im Detail: Das schwule Opfer soll den 19-jährigen Hauptangeklagten auf der Datingseite angeschrieben haben. Nach einer Unterhaltung habe der Teenager, der sich als potenzieller Lover inszenierte, seinen Gesprächspartner um 300 Euro gebeten, die ihm dieser auch lieh. Als die Rückgabe geplant gewesen sei, habe der 19-Jährige erklärt, er habe lediglich einen 500-Euro-Schein. Die beiden seien dann gemeinsam zu einem Geldautomaten gefahren, damit das spätere Opfer Wechselgeld holen kann. Daraufhin habe ein 41-jähriger Mitangeklagter das Opfer mit einem Messer bedroht. Der Mann konnte jedoch fliehen.

Zweiter Raubversuch erfolgreich

Zunächst stellte das Opfer keine Verbindung zwischen dem versuchten Raubüberfall und der Geldübergabe fest. Daher ließ er sich auf ein erneutes Treffen ein. Dieses Mal sei der 19-jährige Hauptangeklagte in Begleitung zweier Männer im Alter von 19 und 21 Jahren gekommen. Das Opfer bemerkte zu spät, dass es sich um einen Überfall handelte und konnte nicht fliehen. Die drei Täter schlugen auf den Mann ein und zertrümmerten sein Nasenbein. Sie erbeuteten 260 Euro.



In den vergangenen Jahren haben sich ähnliche Fälle in Deutschland ereignet, weswegen bei der Nutzung von Datingseiten zu besonderer Vorsicht geraten wird. Ende 2018 wurden etwa in Bochum acht Männer zwischen 18 und 21 Jahren zu Jugendstrafen bis zu 18 Monaten verurteilt, weil sie auf Datingseiten ihre Opfer zu abgelegenen Orten dirigierten und dann ausraubten (queer.de berichtete).



Ein ähnlicher Fall hatte sich zwei Jahre zuvor offenbar in Gütersloh ereignet (queer.de berichtete). Die Polizei stellte damals allerdings die Ermittlungen wegen fehlender Beweise ein (queer.de berichtete). (cw)