"Big Mouth"-Autor entschuldigt sich für "bi- und transphobe" Szene

Bislang sind 31 Folgen von "Big Mouth" veröffentlicht worden – Netflix hat bereits drei neue Staffeln bestellt

Produzent und Autor Andrew Goldberg, der die Comedy-Zeichentrickserie "Big Mouth" mitentwickelte, hat sich für eine aktuelle Folge aus der vor wenigen Tagen im Streamingportal Netflix veröffentlichten dritten Staffel entschuldigt. "Wir haben hier das Ziel verfehlt", erklärte Goldberg am Dienstag auf Twitter. Ihm tue Leid, wenn sich jemand falsch dargestellt gefühlt habe.



Die Serie handelt von Siebtklässlern, die sich mit derben Sprüchen durch die Pubertät kämpfen. In der kritisierten Folge wird die neue Schülerin Ali gezeigt, die sich den anderen Jugendlichen als pansexuell vorstellt. Sie erklärte auch, dass "Bisexualität so binär" sei und dass Pansexualität bedeute, "dass meine sexuellen Vorzüge nicht von Gerschlechtsidentität eingeschränkt werden".



Weiter erklärte sie den Unterschied von Bi- und Pansexualität anhand mexikanischer Gerichte: "Manche von euch Langweilern mögen Tacos und manche Burritos. Wenn ihr bisexuell seid, mögt ihr Tacos und Burritos. […] Aber ich sage, ich mag Tacos und Burritos und könnte auch einen Taco mögen, der als Burrito geboren wurde. Oder einen Burrito, der sich in einen Taco verwandelt."



In sozialen Netzwerken wurde die Szene als bi- und transphob kritisiert. Bisexuelle beschwerten sich, dass ihre sexuelle Orientierung Transsexuelle als Partner nicht ausschließe. Transpersonen kritisierten, dass sie so dargestellt würden, als ob sie keine Geschlechtsidentität besäßen – also nicht als "echte" Frau oder "echter" Mann anerkannt werden.



This is wrong and irresponsible. I get that its a comedy, but this is presented as truth within the show. Very disappointing.



And to those who think Bis arent attracted to or dont date transgender or NB people… I could introduce you to some people who know otherwise. https://t.co/iV0Eaq7CCI Mara Get Rid of the Nazis Wilson (@MaraWilson) October 7, 2019 Twitter / MaraWilson | Auch die bisexuelle Schauspielerin Mara Wilson kritisierte die Show

Goldberg erklärte in seinem Entschuldigungsschreiben, Sexualität sei ein sehr komplexes Thema. "Das ist eine Riesenherausforderung und dieses Mal hätten wir es besser machen können", so der Autor mit Blick auf die kritisierte Folge. Er bedankte sich bei den "Trans-, Pan- und Bi-Communitys", die den Serienmachern die Augen geöffnet hätten. "Wir hören zu und freuen uns drauf, in diese Thematik in den nächsten Staffeln einzutauchen."



Die Serie "Big Mouth" behandelt immer wieder LGBTI-Themen. In Episode drei ("Titel: Bin ich schwul?") gefiel Schüler Andrew etwa ein Trailer für den neuen Film von Dwayne Johnson, worauf er seine sexuelle Orientierung hinterfragte.





"Big Mouth" warb für die neue Staffel mit den "Fab Five" aus der Realityserie "Queer Eye", die ebenfalls auf Netflix zu sehen ist (queer.de berichtete). (dk)