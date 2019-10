Inka Bause: Weniger schwule Bauern wegen "neuer Spießbürgerlichkeit"

Inka Bause moderiert bereits seit 14 Jahren "Bauer sucht Frau" bei RTL (Bild: TVNOW / Ruprecht Stempell)

Heute, 13:38h,

Die "Bauer sucht Frau"-Moderatorin Inka Bause sieht einen Zusammenhang zwischen einer derzeit sinkenden Zahl von Anmeldungen von schwulen Männern für die RTL-Show und einer "neuen Spießbürgerlichkeit" in der Gesellschaft. "Wir freuen uns bei 'Bauer sucht Frau' über jeden Homosexuellen, der mitmacht", sagte die 50-Jährige dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Aber der kämpft danach oft Kämpfe aus, die er gar nicht alleine gewinnen kann. Wir sind eben keine tolerante Gesellschaft mehr."



Sie habe das Gefühl, dass die Menschen vor 20 Jahren "moderner und aufgeschlossener" gewesen seien als jetzt. "Heute scheinen sich viele in eine neue Spießbürgerlichkeit zu retten, aus Angst vor Globalisierung", analysierte die Moderatorin, Schauspielerin und Schlagersängerin. Daher sei in ihrer Show die "anfängliche totale Offenheit der Bewerbungen" immer weniger geworden.



Auf dem Land bringe eine Teilnahme "einfach unendlich viele Probleme". "Wenn ein homosexueller Bauer postet, dass er im Nachhinein in seinem Dorf mehr negative als positive Erfahrungen gemacht hat, schreckt das andere ab. Das ist unglaublich traurig, weil es nicht mehr zeitgemäß ist", so Bause. Homosexuelle Landwirte würden "erst Ausgrenzung" erfahren – "und dann geht es irgendwann an die Existenz".

Vom "fleißigen Pferdewirt" Philipp zur "patenten Jungbäuerin" Lena

Die auf einem britischen TV-Format beruhende Show "Bauer sucht Frau" läuft bereits seit 2005 bei RTL. 2011 trat mit dem "fleißigen Pferdewirt" Philipp erstmals ein schwuler Bauer in der Show auf (queer.de berichtete). Am Ende trennte er sich aber von seinem in der Show ausgewählten Partner (queer.de berichtete).



Im Jahr darauf versuchte Bause, den schwulen Denny zu verkuppeln (queer.de berichtete). In der Staffel des Jahres 2013 sollte neben einem schwulen Kandidaten auch die lesbische Bäuerin Lena eine Freundin finden (queer.de berichtete). Die laut RTL "patente Jungbäuerin" verkündete knapp ein Jahr später aber ebenfalls die Trennung von ihrer TV-Freundin (queer.de berichtete). 2016 sollte ein schwuler Bauer auftreten, der aber am Ende aus nicht genannten Gründen herausgeschnitten wurde (queer.de berichtete).



Die neue – rein heterosexuelle – Staffel von "Bauer sucht Frau" startet am Montagabend um 20.15 Uhr bei RTL. (dk)