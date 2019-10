Berlin: Jugendliche beleidigen und verfolgen Lesben

Die Berliner Polizei muss immer wieder bei aus Homophobie begangenen Taten einschreiten (Bild: Polizei Berlin / Youtube)

Heute, 11:06h,

Zwei Frauen wurden am Montagabend nach Angaben der Berliner Polizei homophob beleidigt. Demnach lief eine 24-Jährige mit ihrer 25-jährigen Lebensgefährtin Arm in Arm die Alte Schönhauser Straße entlang, als sie von drei Jugendlichen, die unmittelbar zuvor mehrere E-Scooter umgetreten hatten, lesbenfeindlich beleidigt und verfolgt worden seien.



Erst als die 25-Jährige ihr Handy aus der Tasche holte, um die Polizei zu alarmieren, hätten sich die drei Personen in Richtung Alexanderplatz entfernt. Die beiden Frauen fuhren mit den alarmierten Polizisten zum Alexanderplatz, wo sie die drei mutmaßlichen Täter wiedererkannten.



Gegen die beiden 15-Jährigen und den 18-Jährigen wird nun wegen Beleidigung und Sachbeschädigung ermittelt. Wie bei einem Verdacht auf Hassverbrechen üblich, hat der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt das weitere Verfahren übernommen. Weitere Angaben zu den Beteiligten machten die Behörden in der Erstmeldung nicht.

Bereits am Wochenende war eine Frau in der Bundeshauptstadt von einem Taxifahrer lesbenfeindlich beleidigt und angegriffen worden (queer.de berichtete).



Die Berliner Polizei macht mögliche Hassverbrechen aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität gezielt in Polizeimeldungen publik und meldet diese daher vergleichsweise häufig der Öffentlichkeit. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft in Berlin haben eigene Ansprechpartner für LGBTI.



Vergangenen Monat hat die Bundesregierung in der Antwort auf einen Kleine Anfrage der Linksfraktion bekanntgegeben, dass die Zahl der bundesweit gemeldeten queerfeindlichen Straftaten binnen eines Jahres um 46 Prozent angestiegen ist (queer.de berichtete). Die demokratischen Oppositionsparteien forderten daraufhin die Bundesregierung zum Handeln auf. (pm/dk)