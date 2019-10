Schwuler Social-Media-Star offenbar wegen Badehosenbild verhaftet

Suhail al-Jameel veröffentlichte ein Bild in Badehose in sozialen Netzwerken, das ihm jetzt offenbar zum Verhängnis werden könnte

In sozialen Netzwerken sorgt derzeit das Schicksal des 23-jährigen Suhail al-Jameel aus der saudi-arabischen Hauptstadt Riad für Aufregung: Ursache ist offenbar ein auf am 6. Oktober auf Snapchat und Twitter veröffentlichtes Bild, das den Social-Media-Star mit 170.000 Twitter-Fans oberkörperfrei in Badehose zeigt. Eine Woche später, am 13. Oktober, erklärte al-Jameel in sozialen Netzwerken auf Englisch, dass er wegen des Bildes angeklagt werden solle – wegen Verbreitens von Nacktheit.



"Es ist eine Schande, dass LGBTQ in Saudi-Arabien nicht willkommen sind, man im Geheimen leben muss und keinen Frieden findet", so al-Jameel in dem Twitter-Eintrag. "Ihr wollt Tourismus, aber ihr gebt uns keine Freiheit." An seine Leser richtete er die Aufforderung: "Wenn ihr gay seid und Geld habt, bleibt weg von Saudi-Arabien." Er nutzte dabei den Hashtag #IamGay.



Laut unbestätigten Berichten erhielt al-Jameel bereits eine dreijährige Gefängnisstrafe wegen des Bildes. Wie die unabhängige nahöstliche Nachrichtenseite Al Bawaba berichtete, soll al-Jameel bereits zuvor wegen eines "kompromittierenden" Bildes mit einer anderen Person zu einer Haftstrafe von drei Jahren verurteilt worden sein. Seine Strafe sei aber laut dem Bericht zunächst zur Hälfte erlassen, nachdem al-Jameel Koran-Verse auswendig gelernt hatte. Am Ende habe er gar nicht ins Gefängnis gemusst, weil er eine Liste von Forderungen erfüllt habe.



In sozialen Netzwerken hat sich in den letzten Tagen der Hashtag #Freesuhail verbreitet. Gesicherte Details über sein Schicksal sind allerdings nicht erhältlich.

Öffnet sich Saudi-Arabien?

Saudi-Arabien versucht derzeit, sich ein liberaleres Image zuzulegen und Besucher anzulocken. Bislang ist das Land für Touristen kaum zugänglich, sondern nur für Geschäftsleute, stationierte Militärangehörige von alliierten Staaten wie den USA, islamische Pilger und Besucher mit saudi-arabischen Angehörigen. Erst kürzlich gab das diktatorisch regierte Königreich aber bekannt, dass Personen aus 49 Ländern, darunter auch Deutschland, künftig Touristenvisa beantragen könnten. Für Ausländerinnen sollen dabei gelockerte Bekleidungsvorschriften gelten. Bis 2030 solle die Zahl der internationalen und heimischen Besucher auf hundert Millionen pro Jahr steigen, teilte die Tourismuskommission vergangenen Monat mit.



Ob LGBTI-Besucher willkommen sind, ist mehr als fraglich: Saudi-Arabien gilt als einer der wenigen Staaten der Erde, der Homosexualität nicht nur im (Scharia-)Recht mit der Todesstrafe bedroht, sondern diese auch zumindest in einigen Fällen tatsächlich durchführt. Das Regime behauptet, dass dies nur in Kombination mit schweren Straftaten wie Mord oder Kindesmissbrauch geschehe. In anderen Fällen kam es zu Auspeitschungen oder Gefängnisstrafen für Personen, die der Homosexualität beschuldigt wurden. Mehrfach war es in den letzten Jahren zu anti-homosexuellen Razzien gekommen.



Berichte über angebliche Hinrichtungen, wie etwa im Frühjahr auf CNN, können oft nicht von unabhängiger Stelle bestätigt werden, da es im Land praktisch keine Pressefreiheit gibt. Die Organisation "Reporter ohne Grenzen" stuft das Königreich auf Platz 172 im Pressefreiheitsranking ein – von 180 Staaten. (dk)