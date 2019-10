München bezeichnet sich als "Stadt für LGBTI*"

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) traf auf dem Empfang im Rathaus auch die Schwestern der Perpetuellen Indulgenz (Bild: Stadt München)

Anlässlich des 50. Jubiläums von Stonewall sind vergangene Woche 400 Mitglieder von LGBTI-Organisationen der Einladung von Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) zu einem Empfang in den Festsaal des Alten Rathauses gefolgt. Dabei wurde auch eine Broschüre vorgestellt, in der die Maßnahmen von Deutschlands drittgrößter Stadt im LGBTI-Bereich vorgestellt werden.



Die Broschüre unter dem Titel "München – die Stadt für LGBTI*" kann als PDF-Datei heruntergeladen werden. Darin sind erstmalig alle Maßnahmen, Projekte und Förderungen der Landeshauptstadt München für LGBTI in München zusammengefasst, die in den letzten Jahren umgesetzt wurden. Von A wie Antidiskriminierung bis S wie Soziales und Stiftungen wird in neun Kapiteln eine große Zahl von Maßnahmen vorgestellt.



In einer Rede unterstrich der Oberbürgermeister zum einen die Bedeutung der LGBTI*-Community für München und wies zum anderen auf die Wichtigkeit von Solidarität und Zusammenstehen der gesellschaftlichen Gruppen in der Stadt hin. Die Ansprache wurde musikalisch von den "Groove Sistaz", der Frauen-BigBand der Community, umrahmt.



(Bild: Stadt München)

Im Vorwort der Broschüre erklärte Reiter: "München ist eine Stadt der Vielfalt! Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans*- und Inter*-Personen sind ebenso selbstverständlich Bürger*innen unseres Gemeinwesens wie Menschen verschiedener Herkunft, Hautfarbe, Kultur, wie Menschen mit und ohne Behinderung, wie Frauen und Männer." Den Beitrag der Stadt zu einer LGBTI-freundlichen Atmosphäre bezeichnete Reiter als "beachtlich".



Große deutsche Städte werben zuletzt vermehrt um LGBTI: Erst im Mai hatte die Millionenstadt Köln eine Studie mit dem Titel "LSBTIQ als Wirtschaftsfaktor für Köln" veröffentlicht, in der Weltoffenheit und Toleranz gegenüber sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten als Standortvorteil beschrieben wurde (queer.de berichtete). (dk)