"Schwul gemachter" Russe zieht Klage gegen Apple zurück

Anfang des Monats sorgte die Klage eines Moskauers für internationales Aufsehen, weil er den US-Konzern Apple beschuldigt hatte, dass ihn die Nutzung einer iPhone-App schwul gemacht habe (queer.de berichtete). Am Donnerstag zog er laut AFP-Angaben nach der ersten Gerichtsanhörung seine Klage zurück.



Seine Anwältin Sapischat Gusniewa erklärte, ihr Mandant habe sich Sorgen um seine Privatsphäre gemacht. Öffentlich wurde sein Name bisher nur mit D.E. Rasumilow angegeben. Gusniewa erklärte, Rasumilow sei unter Druck gesetzt worden, nachdem "hasserfüllte Menschen" ihn identifiziert und "Apple-Unterstützer ihn angeschrieben" hätten.

Gaycoins als "Gefahr"

Der Kläger hatte behauptet, dass er 2017 mit seinem Smartphone mit einer App 69 sogenannte Gaycoins von einer unbekannten Person erhalten habe. Dabei handelt es sich wie bei Bitcoin um eine Kryptowährung, die allerdings die LGBTI-Community als Zielgruppe auserkoren hat. Umgerechnet sind die "schwulen Münzen" rund 1,40 Euro wert.



Bei der Lieferung der Gaycoins habe der unbekannte Absender auch eine englischsprachige Notiz geschickt, in dem er ihn zum schwulen Sex aufgefordert habe. Daraufhin habe er nicht anders gekonnt, als der Aufforderung zu folgen. "Apple hat mich mit Manipulation in die Homosexualität gedrängt. Das hat moralische und psychische Schäden verursacht", hieß es in der Anklageschrift. Der Kläger verlangte vom US-Konzern Schadensersatzzahlungen in Höhe von einer Million Rubel (14.000 Euro).



Seine Anwältin erklärte am Donnerstag, ihr Mandant habe als Reaktion auf das Erhalten der Gaycoins mit seiner Freundin Schluss gemacht. Er schäme sich jetzt, weil er eine Beziehung zu einem Mann unterhalte.



Vorsicht: Beim Anblick dieser Werbung kann man schwul werden…

Apple gilt als LGBTI-freundliches Unternehmen. Seit 2011 wird die Firma aus Kalifornien von Tim Cook geführt, der sich 2014 als schwul outete (queer.de berichtete). Cook hat öffentlich LGBTI-feindliche Gesetze kritisiert (queer.de berichtete). (dk)