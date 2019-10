Ein Schlüssel- und Initialwerk der Queer Theory

Guy Hocquenghem, Jahrgang 1946, wurde 1971 Mitglied des neu gegründeten "Front homosexuel d'action révolutionnaire" (FHAR). Der Vertraute von Gilles Deleuze, Michel Foucault und René Scherer veröffentlichte mehr als zwanzig Werke, bis er 1988 an den Folgen von Aids starb (Bild: Edition Nautilus)

Als er 1972 "Das homosexuelle Begehren" schrieb, war Guy Hocquenghem gerade 25 Jahre alt – eine schillernde Persönlichkeit, Philosoph, Trotzkist und Schwulenaktivist aus Frankreich.



Die Neuausgabe von "Das homosexuelle Begehren" ist im Hamburger Verlag Edition Nautilus erschienen

Hocquenghem fordert in dem Werk ein neues Denken über Geschlecht, Begehren und Sexualität, jenseits binärer Schemata und des "ödipalen Dreiecks" der psychoanalytischen Theorie. Für ihn gibt es keine stabile (sexuelle) Identität, sondern nur ein universelles Begehren. Skeptisch gegen jede Behauptung von "Normalität" kritisiert Hocquenghem daher auch jene liberale Ideologie, die Homosexualität zwar toleriert, aber nur als von der Normalität klar abgetrenntes "Minderheiten-Phänomen".



Sein Buch ist eine radikale Kritik der gesellschaftlich fest verankerten Homophobie, zugleich aber auch ein Appell an die Bewegung, sich nicht vom liberalen Integrationsversprechen blenden zu lassen, das die Stillstellung des Begehrens in einer "homosexuellen Identität" einfordert. Stattdessen sieht er die Rolle der homosexuellen Emanzipationsbewegungen darin, mit ihrer eigenen Befreiung auch die der Sexualität aller zu erkämpfen.



Für die soziologische Debatte in Frankreich ist Hocquenghems Werk wegweisend – so sind die Schriften Didier Eribons wie auch Michel Foucaults Hauptwerk "Histoire de la sexualité" stark von ihm geprägt. Diese Neuauflage schließt eine Lücke im deutschsprachigen Diskurs. (cw/pm)

Infos zum Buch



Guy Hocquenghem: Das homosexuelle Begehren. Aus dem Französischen von Lukas Betzler und Hauke Branding auf Basis der Erstübersetzung von Burkhart Kroeber von 1974. Herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Lukas Betzler und Hauke Branding. 200 Seiten. Edition Nautilus. Hamburg 2019. Taschenbuch: 18 € (ISBN 978-3-96054-208-7). E-Book: 14,99 € (ISBN 978-3-96054-209-4)