Will sich ein deutscher Fußballprofi outen?

Bislang hat noch nie ein offen schwuler Spieler in der Bundesliga gekickt – wird sich das bald ändern?

Noch immer hat sich in der Bundesliga kein einziger aktiver Spieler als schwul geoutet. Glaubt man einem am Mittwoch eingerichteten Twitter-Profil, könnte sich das bald ändern. Unter dem Namen "gay_Bundesligaspieler" wird angekündigt: "Ich bin ein schwuler Spieler der 2. Bundesliga. Ich möchte mich bald outen, um das Versteckspiel zu beenden. Ich teste hier ob ich den Druck aushalten kann… Ask me anything!"



Dieser Tweet führte zu viel Aufregung in den (sozialen) Medien in Deutschland. Über 6.000 Nutzer haben den Eintrag bereits mit einem "Like" versehen. Viele Nutzer machen dem angeblichen Fußballprofi Mut. So schreibt etwa der frühere Grünen-Bundestagsabgeordnete Volker Beck: "Viel Kraft und gehe Deinen Weg – es ist allein Deiner."



Am Freitagmorgen hinterließ der angebliche Spieler eine weitere Nachricht, in dem er sich über die vielen Reaktionen erstaunt zeigte. Ferner schrieb er: "Jetzt muss ich mich erst mal auf das Training konzentrieren. Heute Abend mehr."



OK ich wollte heute morgen nur kurz diesen Kanal checken. Muss mich erstmal sammeln – das gerät ja jetzt schon fast außer Kontrolle .

Zweifel über Authentizität des Profils

Dennoch schwingen freilich Zweifel mit, ob das neue Profil echt ist – oder ob es sich etwa um ein Experiment von Psychologiestudenten oder schlicht um einen schlechten Scherz handelt. So hatte bereits im Juli ein sehr ähnliches Twitter-Profil in Großbritannien für Aufregung gesorgt. Auf der Insel erklärte ein angeblich 23-jähriger Spieler der zweiten englischen Fußballliga anonym, dass er sich womöglich bald outen wolle. "The Gay Footballer" löschte aber sein Konto nach einigem Medienwirbel und mehreren Einträgen und erklärte: "Ich dachte, ich wäre stark genug. Ich bin es nicht."



Bislang hatte sich unter Britanniens Profis mit Justin Fashanu – anders als in Deutschland – bereits ein Profi während seiner aktiven Laufbahn geoutet. Das ist allerdings bereits drei Jahrzehnte her und endete in einer Tragödie. Fashanu hatte in den Achtzigerjahren als einer der talentiertesten Fußballer seiner Generation gegolten und war 1980 der erste schwarze Profi in England, für den eine Ablösesumme von über eine Millionen Pfund bezahlt wurde. Zwei Jahre später suspendierte ihn sein homophober Trainer Brian Clough vom Club Nottingham Forrest, als dieser von den Besuchen seines Stars in Schwulenbars erfuhr. Außerdem beschimpfte Clough Fashanu vor seinen Mannschaftskollegen als "verdammte Schwuchtel".



Daraufhin wechselte der Spieler mehrfach den Verein und machte schließlich 1990 seine Homosexualität publik – seine Karriere war damit endgültig gelaufen, er spielte in Kanada und später bei Provinzclubs in England. 1998 nahm er sich das Leben, nachdem er beschuldigt worden war, sich in den USA an einem 17-jährigen Jugendlichen vergangenen zu haben – die Vorwürfe konnten nie bewiesen werden.

Coming-out von Hitzlsperger nach aktiver Laufbahn

In Deutschland sorgte bislang das Coming-out von Thomas Hitzlsperger vor knapp sechs Jahren für Aufregung. Der ehemalige Nationalspieler outete sich aber Anfang 2014 erst nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn (queer.de berichtete). Seiner Karriere tat das keinen Abbruch: Der inzwischen 37-Jährige stieg in der Fußballhierarchie auf – und wurde diesen Monat sogar zum Vorstandschef des VfB Stuttgart befördert (queer.de berichtete).



Im Frauenfußball ist das Coming-out dagegen – zumindest in westlichen Ländern – unproblematischer. Mit der Amerikanerin Mega Rapinoe wurde letztes Jahr sogar eine offen lesbische Spielerin zur Weltfußballerin des Jahres ernannt (queer.de berichtete). (dk)