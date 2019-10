Rebellische Lesben

Heute, 17:13h, noch kein Kommentar

Yara ist 17 und lebt mit ihrem Vater, der aus Albanien stammt, und den drei Geschwistern in Hamburg-Wilhelmsburg. Neben ihrem Job im Supermarkt schmeißt sie den Familienhaushalt und vertreibt sich die Freizeit mit ihrer Clique.



Als sie eines Tages auf der Straße der toughen Kiki begegnet, ist plötzlich nichts mehr wie zuvor. Die beiden Mädchen verlieben sich auf den ersten Blick. Während Yara in der Beziehung eine neue, bislang ungekannte Freiheit entdeckt, erlebt Kiki, die in Jugendheimen aufgewachsen ist, das erste Mal das Gefühl von echter Nähe und Zugehörigkeit.

Die lesbische Liebe muss geheim bleiben



Poster zum Film: "Bonnie & Bonnie" lief bereits in der Queerfilmnacht und startet am 24. Oktober regulär im Kino

Aber niemand darf von der Liebe etwas wissen, vor allem nicht Yaras konservativer Vater, der schon einen Ehemann für sie ausgesucht hat, oder ihr Bruder Bekim, der selbst ein Auge auf Kiki geworfen hat. Als die Familie trotzdem von der Beziehung erfährt, muss sich Yara entscheiden. Und flieht mit ihrer Geliebtenin Richtung Südfrankreich…



Regisseur Ali Hakim, der selbst in Hamburg-Wilhelmsburg aufgewachsen ist, erzählt eine berührende Geschichte von zwei jungen Frauen, die wie ihre filmhistorischen Vorbilder Bonnie und Clyde ins Weite aufbrechen müssen, um ihre Liebe zu leben. Die beiden Nachwuchsdarstellerinnen Emma Drogunova und Sarah Mahita sind als rebellisches Liebespärchen, das sich von niemanden die Gefühle verbieten lässt, die großen Entdeckungen des packenden romantischen Roadmovies.



Und warum erzählt ein muslimisch aufgezogener Atheist eine lesbische Liebesgeschichte? "Warum nicht?!", fragt Ali Hakim zurück. "Es sind diesmal eben zwei Frauen. So wie es auch ein Mann und eine Frau sein könnten. Dennoch bleibt das Thema Homosexualität ein bedeutender Teil der Geschichte." (cw/pm)

Direktlink | Offizieller Trailer zum Film

Infos zum Film



Bonnie & Bonnie. Drama. Deutschland 2019. Regie: Ali Hakim. Darsteller: Emma Drogunova, Sarah Mahita, Slavko Popadic, Kasem Hoxha, Emma Torner. Miguel Ribeiro Da Saude. Laufzeit: 90 Minuten. Sprache: deutsche Originalfassung, FSK 16. Verleih: Edition Salzgeber. Kinostart: 24. Oktober 2019