Neuseeland: TV-Moderator versehentlich geoutet

Ryan Bridge berichtete als Korrespondent aus Moskau oder Peking, moderiert derzeit eine Radiosendung und wurde am Donnerstag unfreiwillig selbst zum Thema

Heute, 19:34h, noch kein Kommentar

Im Frühstücksfernsehen des neuseeländischen TV-Senders Three hat Moderator Mark Richardson versehentlich zum Coming-out seines Kollegens Ryan Bridge geführt. In der Sendung "am" vom Donnerstag ging es um Sammelleidenschaften, und als Bridge, der die Show vertretungsweise leitet, gefragt wurde, was er sammle, antwortete Richardson für ihn scherzhaft und unüberlegt: "Ex-Boyfriends".



Bridge reagierte kurz verlegen, lachte und betonte, keine Sammlung zu haben. Dann meinte er: "Ja, es stimmt. Ich bin schwul. Jetzt ist es raus."



Video | Ausschnitte aus der Sendung

Später in der Sendung sagte Bridge immer noch recht verlegen, er habe nie versucht, seine Homosexualität zu verstecken. "Der Grund, warum ich beschlossen habe, das nicht mit Ihnen zu Hause, mit den Hörern meiner Radiosendung zu teilen, ist nur, (…) dass es nicht sonderlich interssant ist, oder?" Es sei auch seine private Angelegenheit, aber nun sei es halt geklärt.



In den letzten Minuten seien viele Menschen zu ihm in Kontakt getreten, was "herzerwärmend" gewesen sei, so Bridge weiter. Er verteidigte auch Richardson, der das nicht absichtlich gemeint habe. "Er wollte nicht böse sein oder mich dazu zwingen, etwas zu sagen, was ich nicht wollte. Es war ein simples Versehen."

Richardson selbst entschuldigte sich: "In den drei Jahren, in denen ich diesen Job gemacht habe, habe ich mich noch nie so schlecht gefühlt." Er liebe seinen Kollegen und seine Homosexualität sei für ihn überhaupt kein Thema. "Und weil ich ein Witzbold sein wollte, mich für einen komischen Moment über dich lustig machen wollte, kam es zu dieser Situation. Das tut mir schrecklich leid."



Der inzwischen wieder selbstbewusst und locker wirkende Bridge meinte, es gebe keinen Grund für eine Entschuldigung: "Solche Sachen passieren, das ist Live-Fernsehen." Amanda Gillies betonte zum Abschluss: "Du weißt, wir lieben dich total. Die Art und Weise, wie du das mit enormer Klasse gehandhabt hast – einfach wunderschön – lässt uns dich noch mehr lieben." (nb)