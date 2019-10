Roland Emmerich: Hund statt Kind

Roland Emmerich hatte Omar DeSoto 2009 in Los Angeles kennen und lieben gelernt, seit 2017 ist das Paar verheiratet (Bild: Warner Bros. Pictures)

Heute, 06:31h, noch kein Kommentar

Die Ehe von Hollywood-Regisseur Roland Emmerich wird durch den Kinderwunsch seines Ehemanns Omar De Soto belastet. Er tue sich mit dem Gedanken an Nachwuchs schwer, sagte der 63-Jährige der Illustrierten "Bunte" laut Vorabmeldung vom Mittwoch zum Wunsch seines 30 Jahre jüngeren Partners. "Mein Mann will Kinder haben, das muss ich respektieren – wir reden jetzt nicht jeden Tag über dieses Thema, alle halbe Jahre kommt es allerdings wieder auf."



Als Kompromiss kaufte der schwule Regisseur vor zwei Monaten einen zweiten Hund und taufte ihn Bandito. Gegenüber "Bunte" meinte er: "Ich habe gesagt: 'Omar, lass uns doch erst mal schauen, wie das mit den Hunden funktioniert für ein paar Jahre." Wie sein Mann darauf reagierte, verriet Emmerich nicht.

Omar DeSoto als Alleinerbe eingesetzt

Roland Emmerich und Omar DeSoto sind seit 2017 verheiratet. Schon vor der Hochzeit habe er sein Testament zugunsten seines Partners geändert, erklärte der Filmemacher. "Das hat etwas damit zu tun, dass man Verantwortung für den anderen übernimmt. So bin ich erzogen worden, mein Vater hat dafür Sorge getragen, dass meine Mutter abgesichert ist und wir Kinder dann alles von ihr bekommen."



Der aus Sindelfingen bei Stuttgart stammende Emmerich gehört zu den erfolgreichsten Hollywood-Regisseuren der letzten Jahrzehnte. Mit Katastrophenfilmen wie "Independence Day", "Godzilla", "The Day After Tomorrow", "2012" oder Produktionen wie "Stargate" und "Der Patriot" hat er weltweit dreieinhalb Milliarden Dollar an den Kinokassen eingespielt.



Nicht so erfolgreich war sein Ausflug in den schwulen Film: 2015 floppte sein Herzensprojekt "Stonewall", das von den Ausschreitungen in der Christopher Street im New York des Jahres 1969 handelt, sowohl bei Kritikern als auch an der Kinokasse (queer.de berichtete). Emmerichs neuer Mega-Actionfilm "Midway" startet am 7. November im Kino. (cw/AFP)