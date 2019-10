Deutschlands größte Gay-Halloween-Party in Mannheim

Heute, 13:31h, noch kein Kommentar

Am 31. Oktober 2019 lockt das "Mega Halloween Gaywerk" im Mannheimer MS Connexion Complex tausende Besucher aus ganz Deutschland zu einem einzigartigen gruseligen Partyspektakel. Gays und Friends feiern auf vier Tanzbereichen eine schaurig-schöne Nacht. Egal ob schwul, lesbisch, bisexuell oder hetero – das offene, tolerante und hedonistische Partyvolk feiert ausgelassen bis in die frühen Morgenstunden in der legendären Party-Location.

Als besondere Highlights verprechen die Veranstalter eine "in der Region einzigartige Halloween-Dekoration", ein Grusel-Labyrinth mit echten Schauspielern sowie diverse Live-Shows am Abend. Die Dragqueen-Formation "Queens of Mannheim" wird mit gruseligen Showeinlagen begeistern. Gogo-Tänzer und Pornostars runden das Angebot ab.



Headliner in diesem Jahr sind der bekannte Kölner Techno-DJ Rony Golding sowie Hollywood Tramp aus Hamburg. Darüber hinaus legen sechs weitere DJs auf. Musikalisch ist auf den vier Dancefloors für jeden Geschmack etwas dabei: Die Themen sind "Pop & Charts", Techno & Techhouse", "Black, R'n'B & Urban" und "Das Beste der 80er & 90er".



Die Nutzung des Vorverkaufs wird empfohlen. Tickets gibt es für 19 Euro an der Abendkasse, im Vorverkauf sind sie etwas günstiger. (cw/pm)